Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Kalender ailesi, Türkan'ın hastaneye gittiğini öğrenir - Son Dakika
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Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Kalender ailesi, Türkan'ın hastaneye gittiğini öğrenir

08.03.2022 14:22

Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan Üç Kız Kardeş dizinde bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Türkan'ın hastaneye götürüldüğünü öğrenen Kalender ailesi büyük bir telaşla kızlarının evine giderler. Ama ne Türkan'ı bulabilirler ne de Türkan'ın kurulu bir düzeni kalmıştır. Türkan için endişelenen Kalender ailesi Rüçhan ile karşı karşıya gelir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Türkan için endişelenen Kalender ailesi Rüçhan ile karşı karşıya gelir.

Türkan'ın hastaneye götürüldüğünü öğrenen Kalender ailesi büyük bir telaşla kızlarının evine giderler. Ama ne Türkan'ı bulabilirler ne de Türkan'ın kurulu bir düzeni kalmıştır. Türkan için endişelenen Kalender ailesi Rüçhan ile karşı karşıya gelir.

Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Kalender ailesi, Türkan'ın hastaneye gittiğini öğrenir

Somer annesinin Türkan'ı düşürdüğü durumlardan rahatsız olsa da onu bir süre daha bu evliliği sürdürmek zorunda olduklarına ikna etmeye çalışır.

Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Kalender ailesi, Türkan'ın hastaneye gittiğini öğrenir

Fatih'in gelişi Kalender ailesini huzursuz etmiştir ve Sadık ile Nesrin'i kızlarını ondan nasıl koruyacakları konusunda karşı karşıya getirir.

Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Kalender ailesi, Türkan'ın hastaneye gittiğini öğrenir

Derya ve Dönüş içinde sonradan çıkıp gelen Fatih amca merak konusudur. Rüçhan, Mine yüzünden Somer'le savaşırken, Türkan ve ailesini sakin tutmayı başarır.

Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Kalender ailesi, Türkan'ın hastaneye gittiğini öğrenir

Ancak Mine'nin Somer'e baskıları giderek artar. Türkan'ı ve Somer'i çok zor günler beklemektedir.

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Son Dakika Magazin Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Kalender ailesi, Türkan'ın hastaneye gittiğini öğrenir - Son Dakika


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