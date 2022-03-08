Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Kalender ailesi, Türkan'ın hastaneye gittiğini öğrenir - Son Dakika

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Türkan için endişelenen Kalender ailesi Rüçhan ile karşı karşıya gelir.

Türkan'ın hastaneye götürüldüğünü öğrenen Kalender ailesi büyük bir telaşla kızlarının evine giderler. Ama ne Türkan'ı bulabilirler ne de Türkan'ın kurulu bir düzeni kalmıştır. Türkan için endişelenen Kalender ailesi Rüçhan ile karşı karşıya gelir.

Somer annesinin Türkan'ı düşürdüğü durumlardan rahatsız olsa da onu bir süre daha bu evliliği sürdürmek zorunda olduklarına ikna etmeye çalışır.

Fatih'in gelişi Kalender ailesini huzursuz etmiştir ve Sadık ile Nesrin'i kızlarını ondan nasıl koruyacakları konusunda karşı karşıya getirir.

Derya ve Dönüş içinde sonradan çıkıp gelen Fatih amca merak konusudur. Rüçhan, Mine yüzünden Somer'le savaşırken, Türkan ve ailesini sakin tutmayı başarır.

Ancak Mine'nin Somer'e baskıları giderek artar. Türkan'ı ve Somer'i çok zor günler beklemektedir.