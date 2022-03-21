Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Efe ve Çetin'in yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını dökecek! - Son Dakika

İçerde ve Çukur dizilerinin ardından Show TV benzer bir diziyle daha gelerek izleyicileri sevindirdi. Üç Kuruş adlı dizinin başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cevadzade ve Nursel Köse gibi başarılı oyuncular var. En son 18. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merak konusu oldu.

"BUGÜNE KADAR KARDEŞ DEDİK SUSTUK, KARDEŞLİK BİTTİ!"

Efe ve Çetin'in kavgası nefes kesen anlara sahne olurken Kartal, "kardeşlik bitti" diyerek Şahin'le arasındaki savaşın fitilini resmen ateşliyor. Sokakta korkuyla etkisiz hale getirmeye çalıştığı kişinin Konyalı olduğunu gören Leyla büyük bir şaşkınlık yaşarken, Konyalı'nın başına neler geldiği de akıllarda soru işareti oluşturuyor. Aksiyonun hız kesmeyeceği bir bölümün sinyallerini veren tanıtımın sürpriz gelişmesi ise Kartal'ın, oğlu Ateş'i görmesi oluyor. Baba oğulun kavuşması büyük bir heyecanla bekleniyor.

'ÜÇ KURUŞ'UN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kartal, Ferhan'ı kurban vermek zorunda olmanın acısı içinde de olsa ondan devraldığı intikam planını devreye sokması gerektiğinin farkındadır. Efe ve Çetin'in sürpriz yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını döker. Kartal tüm öğrendiklerine rağmen üçünün de hedefinin aynı kişi olduğunu hatırlatır. Kartal, Efe ve Çetin arasındaki zorunlu iş birliğinin adımları atılır. Birlikte Şahin'e karşı kazandıkları ilk savaşta beklemedikleri bir karşılık alırlar ve Kartal Korkmaz'ın hedefi haline gelir. Bir yandan ülkeyi oğluyla birlikte terk etmek üzere olan Bahar'ı durdurmaya çalışan Kartal, bir yandan da Efe ve Çetin'in desteğiyle babasını vuran adamla iş birliği yapan Şahin'den intikamını almaya çalışacaktır.