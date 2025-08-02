Uçakta mahsur kalan Kadir Ezildi isyan etti: Yandık, bittik

"Temizlik Avcıları" ve "En Hamarat Benim" programlarının sempatik sunucusu, aynı zamanda sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, yeni evliliği sonrası çıktığı balayı dönüşünde memleketi Konya'ya uğramıştı. Ailesiyle birlikte huzurlu ve keyifli anlar yaşayan Ezildi, İstanbul'a dönüş yolculuğunda ise oldukça zorlu dakikalarla karşılaştı.

UÇAKTA SAATLERCE BEKLEDİ, İSYANINI PAYLAŞTI

Konya'dan İstanbul'a gitmek üzere bindiği uçakta uzun süre hareketsiz kalan Ezildi, sıcak havanın etkisiyle adeta nefes almakta zorlandı. Uçakta saatlerce bekletildiklerini ve klimayla ilgili teknik sorun yaşandığını dile getiren Ezildi, yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bir saattir uçağın içindeyiz. Bu sıcakta yandık bittik. Üstelik klimalar da çalışmıyor."

YOLCULAR UÇAKTAN İNDİRİLDİ, SEYAHAT RÖTARLI TAMAMLANDI

Yaşanan gecikmenin ardından uçaktaki yolcular geçici olarak indirilerek bir süre havaalanı terminalinde bekletildi. Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından yeniden uçağa alınan yolcular, İstanbul'a doğru gecikmeli de olsa yola çıktı. Kadir Ezildi, yaşadığı bu olayı hem mizahi hem de eleştirel bir dille aktarmasıyla sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.