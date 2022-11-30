Üçüncü bebeğine hamile olan ünlü komedyen, duşta verdiği çıplak pozla şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Üçüncü bebeğine hamile olan ünlü komedyen, duşta verdiği çıplak pozla şaşkınlık yarattı

30.11.2022 09:50

Üçüncü bebeğine hamile olan 35 yaşındaki Kanadalı komedyen ve oyuncu Katherine Ryan, karnının büyüdüğünü duşta çektiği çıplak fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak gösterdi.

Bebeğinin dünyaya gelmek için çok acele ettiğini söyleyerek şaka yapan Katherina, göğüslerini elleri ile kapatırken duştaki buharla diğer açık yerlerini kapattı.

Üçüncü bebeğine hamile olan ünlü komedyen duşta verdiği pozunu paylaştı

Komedyen fotoğrafını, kırmızı kalp emojisi ve "En favori hamileliğim ve en güçlü mücadeleci" başlığı ile paylaştı.

Üçüncü bebeğine hamile olan ünlü komedyen duşta verdiği pozunu paylaştı

Daha önceki ilişkisinden 13 yaşında Violet isimli kızı olan Katherine, şu ankipartneri Bobby Koostra ile geçen sene Fred ismini verdikleri bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Üçüncü bebeğine hamile olan ünlü komedyen duşta verdiği pozunu paylaştı

Katherine, "Çocuğun ne zaman dünyaya gelecek?" sorularına ise "Açıklamayacağım sürpriz olsun" diyerek bebeğin doğum tarihini açıklamadı.

Üçüncü bebeğine hamile olan ünlü komedyen duşta verdiği pozunu paylaştı
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Kanada, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üçüncü bebeğine hamile olan ünlü komedyen, duşta verdiği çıplak pozla şaşkınlık yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üçüncü bebeğine hamile olan ünlü komedyen, duşta verdiği çıplak pozla şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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