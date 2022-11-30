Üçüncü bebeğine hamile olan ünlü komedyen, duşta verdiği çıplak pozla şaşkınlık yarattı

Bebeğinin dünyaya gelmek için çok acele ettiğini söyleyerek şaka yapan Katherina, göğüslerini elleri ile kapatırken duştaki buharla diğer açık yerlerini kapattı.

Komedyen fotoğrafını, kırmızı kalp emojisi ve "En favori hamileliğim ve en güçlü mücadeleci" başlığı ile paylaştı.

Daha önceki ilişkisinden 13 yaşında Violet isimli kızı olan Katherine, şu ankipartneri Bobby Koostra ile geçen sene Fred ismini verdikleri bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Katherine, "Çocuğun ne zaman dünyaya gelecek?" sorularına ise "Açıklamayacağım sürpriz olsun" diyerek bebeğin doğum tarihini açıklamadı.