Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Tülin Ece'nin değişimi herkesi şaşırttı - Son Dakika
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Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Tülin Ece'nin değişimi herkesi şaşırttı

30.07.2023 08:47

Aslıhan Gürbüz'ün gençliğini canlandıran Tülin Ece, estetikler sonrası sarışın haliyle dikkat çekti. Ancak değişimi beğenilmedi ve eski halinden eser kalmadığı söylendi.

Başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Gökçe Bahadır, Bade İşçil, Tülin Özen ve Duygu Sarışın'ın olduğu Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Aslıhan Gürbüz'ün gençliğini canlandıran Tülin Ece değişimiyle gündem oldu. Güzel oyuncun estetiklerden sonra eski halinden eser kalmadı.

SARIŞIN OLDU

Sefirin Kızı, Ufak Tefek Cinayetler, Bir Peri Masalı gibi dizilerde rol alan Tülin Ece, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Şimdilerde sarışın olan ve değişimiyle herkesi şaşırtan güzel oyuncunun son hali ise beğenilmedi.

Ufak Tefek Cinayetler'in Yıldız'ı Tülin Ece son haliyle şaşırttı! Eski halinden eser yok

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Estetikle bir hayli değişen güzel oyucunun eski halinden eser yok. İşte Tülün Ece'nin son hali.

Ufak Tefek Cinayetler'in Yıldız'ı Tülin Ece son haliyle şaşırttı! Eski halinden eser yok
Ufak Tefek Cinayetler'in Yıldız'ı Tülin Ece son haliyle şaşırttı! Eski halinden eser yok
Ufak Tefek Cinayetler'in Yıldız'ı Tülin Ece son haliyle şaşırttı! Eski halinden eser yok
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Tülin Ece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Tülin Ece'nin değişimi herkesi şaşırttı - Son Dakika


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