2. evre siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Organ nakline ihtiyaç duymayabilir - Son Dakika
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2. evre siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Organ nakline ihtiyaç duymayabilir

20.07.2023 09:33

2. evre siroz teşhisi konulan oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. Özkan'ın durumunun iyiye gittiği, bu şekilde giderse organ nakline gerek kalmayacağı ve ilaçla tedavi olacağı söylendi.

Geniş Aile dizisindeki "Cevahir" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra birçok dizi ve film projesinde yer alan başarılı oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir karaciğerindeki rahatsızlıkla mücadele ediyor. 2. evre siroz teşhisi konulan ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 2. derecede siroz rahatsızlığı nedeniyle karaciğer nakli sırasına girdiği ortaya çıkan Ufuk Özkan'ın, durumunun iyiye gittiği, her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenildi.

2. evre siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Organ nakline gerek kalmayabilir

ORGAN NAKLİ İÇİN SIRA BEKLİYORDU

Organ nakli için sıra beklediği ortaya çıkan ve son haliyle sevenlerini kahreden Ufuk Özkan için ağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girmişti.

2. evre siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Organ nakline gerek kalmayabilir

YERİNE MURAT KOCACIK ROL ALACAK

Öte yandan Ersoy Güler'in Ordu'da çekilen "Sağ Salim Ölü Ya Da Diri" filminin setine çıkmaya hazırlanırken aniden fenalaşan oyuncu sağlık sorunları nedeniyle hem bu filmde, hem de daha sonra başrol oynayacağı "Bahtsız Bahtiyar" filmlerinde çalışamayacak. "Sağ Salim Ölü Ya Da Diri" filminde Ufuk Özkan'ın yerine Murat Kocacık rol alacak.

2. evre siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Organ nakline gerek kalmayabilir

"OĞLUM İÇİN GERİ DÖNECEĞİM"

Geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili Seyhan Erdağ'a açıklama yapan Ufuk Özkan, bu hafta hastaneye yatacağı ve tedavisini orada devam edeceğini söyledi. Moralinin iyi olduğunu belirten oyuncu, "En kısa zamanda ayağa kalkmak gibi bir huyum var. Ne olursa olsun tevekkülüm de hep var. Önemli olan düşmek değil bir kez daha bir kez daha ayağa kalkabilmektir, idmanlıyım bu konuda. Çok sevildiğimi gördüm, telefonum durmuyor. Ne mutlu bana, sevenlerim ve aşık olduğum meslek için en kısa zamanda döneceğim. En önemlisi de oğlum Eren için döneceğim" dedi.

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Ufuk Özkan, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2. evre siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda yeni gelişme! Organ nakline ihtiyaç duymayabilir - Son Dakika


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