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"Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi - Son Dakika

"Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi

02.10.2021 11:14

Ülkenin yüzde 90'ınının kıro ve kültürsüz olduğunu söyleyen sanatçı Selçuk Ural, "Aleyna Tilki ortaya çıkınca, tüm yetenekli şarkıcılar kahrından hastanelik oldu. Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses. Onlar da Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor" diyerek ünlü isimleri topa tuttu

Usta sanatçı Selçuk Ural, Posta'ya verdiği röportajda günümüzdeki sanatçılardan ve eski sanatçılardan bahsetti. Sivri çıkışlarıyla dikkat çeken Ural, Aleyna Tilki, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"ALEYNA TİLKİ ÇIKINCA YETENEKLİ ŞARKICILAR KAHRINDAN HASTANELİK OLDU"

"Sizleri yeni jenerasyonun bile tanınması müthiş hissettiriyor olmalı" sözleri üzerine Aleyna Tilki'den bahseden Ural, "Kesinlikle. Biz 20 şarkıcıydık; Barış Manço, Tanju Okan, Berkant, Cem Karaca, Salim Dündar, İskender Doğan… Ben 15 yaşında Ankara'daki mahallemde şarkı söylerdim. Sesimiz güzeldi bizim. Şimdi zengin ve şöhret olmak için şarkıcı oluyorlar. Sesleri yok! Bilgisayar icat oldu herkes şarkıcı oldu. Aleyna Tilki ortaya çıkınca, tüm yetenekli şarkıcılar kahrından hastanelik oldu. Müzik de sahtekar işi oldu. Aleyna Tilki de bir proje bence. Bizim dönemlerimiz böyle değildi. Asırlar boyu bir Cem Karaca daha gelmez" dedi.

"FERDİ TAYFUR VE MÜSLÜM GÜRSES TÜRKİYE'NİN KIRO GRUBU"

Önüne gelen herkesin şarkıcı olduğundan bahseden Ural, "Tip olsa ses olmasa kurtarıyor mu?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "O da kurtarmaz. Onu kurtaran şöyle örnekler var mesela; Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses. Onlar da Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor. Çünkü kendini jiletleyen adam, normal adam değildir. Onların konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin. Çünkü ülkemizin yüzde 90'ı kültürsüz ve kıro. Kadın cinayetlerini görüyoruz. Ajda Pekkan'ın, Cem Karaca'nın, Barış Manço'nun konserinde kimse kendini jiletlemiyordu ama onların konserlerinde niye jiletliyor? Çünkü o şarkılardaki sözler, onlara hitap ediyor."

"BİZİM ZAMANIMIZDA NÜFUSUN YÜZDE 90'U OKUMUŞTU AMA ŞİMDİ TAM TERSİ"

"Kültürsüz, kendiyle barışık olmayan, hiçbir hayat eğitimi almayan insanlar... Aslında onların da suçu yok. Ailelerinden öyle görmüşler. Neden bu kadar mahalle kavgası var? Trafik kavgalarında, kadın cinayetlerinde, çocuk tacizlerinde bir numarayız. Neden? Çünkü bizim zamanımızda nüfusun yüzde 90'ı okumuştu ama şimdi tam tersi.

Müslüm Gürses, Aleyna Tilki, Ferdi Tayfur, Selçuk Ural, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz' diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi - Son Dakika Magazin


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