Ümit Erdim, Zamlara Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Ümit Erdim, Zamlara Tepki Gösterdi

16.07.2023 13:55

Hayat Bilgisi dizisinde Arif karakteriyle tanınan Ümit Erdim, sosyal medya hesabından akaryakıt fiyatlarındaki zamlara tepki gösterdi. Erdim, zamların sadece akaryakıt fiyatlarına değil, her şeye zam demek olduğunu belirtti. Ümit Erdim, oyunculuk kariyerine devam etmek yerine pilotluk eğitimi almaya başlamıştı.

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Arif" karakteriyle gönüllere taht kuran Ümit Erdim, sosyal medya hesabından gelen zamlara tepki gösterdi. Erdim'in hedefinde sadece zamlar yoktu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEPKİ GÖSTERDİ

Ekranlarda uzun süre yer almayan ve sektöre istediğini bulamayan oyuncu Ümit Erdim,iş bulamayınca pilotluk eğitimine başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde yeni bir filmde rol alacağının müjdesini veren Erdim, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Oyuncu Ümit Erdim, akaryakıt fiyatlarına gelen okkala zamma tepki gösterdi

"HER ŞEYE ZAM DEMEK"

Oyuncu Twitter hesabından ÖTV kararının ardından yükselen akaryakıt fiyatlarına yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Erdim "Arabası olan düşünsün diyen g.. z...lı k...daki dona kadar lojistiğe muhtaçsın. Akaryakıta zam demek aldığın nefes hariç her şeye zam demek. M.l oğlu m.l"

Oyuncu Ümit Erdim, akaryakıt fiyatlarına gelen okkala zamma tepki gösterdi

SURVİVOR ÜMİT ERDİM KİMDİR?

Ümit Erdim, 15 Haziran 1985 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokuldan sonra İzmit Atılım Anadolu Lisesini bitirdi. 1998–2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda genç birimde oynadı. Burada tanıştığı Caner Özyurtlu ile beraber İstanbul'a geldi. Özyurtlu ile beraber Moda'da bir ajansa kaydoldular. Kariyerini bundan sonra tiyatro yerine televizyonla devam ettirdi. Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etti. Birçok dizide rol aldı.

Katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştur. Mike adında bir köpeği vardır. İstanbul'da bir lokanta işletmektedir. Ocak 2015'te 3. sezonu başlayan "Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliği yaptı. 2019'dan itibaren pilotluk eğitimi almaya başladı.

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Son Dakika Magazin Ümit Erdim, Zamlara Tepki Gösterdi - Son Dakika


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