Ünlü müzisyen Özgür Can Öney, baba ocağı Tavşanlı’da çocukluk hatıralarını tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü müzisyen Özgür Can Öney, baba ocağı Tavşanlı’da çocukluk hatıralarını tazeledi

Ünlü müzisyen Özgür Can Öney, baba ocağı Tavşanlı’da çocukluk hatıralarını tazeledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manga grubunun bateristi Özgür Can Öney, 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri için geldiği Kütahya'da anne ve baba ocağı Tavşanlı ilçesini ziyaret etti. Çocukluk hatıralarını tazeleyen Öney, motosikletiyle bölgeyi gezdi, yöresel lezzetlerden güveç ve manda sütü dondurması tattı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine baba ocağına gelen ünlü müzik grubu Manga'nın bateristi Özgür Can Öney hatıralarını anlattı.

Başarılı baterist Özgür Can Öney, Kütahya'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama konserinin ardından anne ve baba ocağı Tavşanlı ilçesini ziyaret etti. Motosikletiyle bölgeyi gezen ünlü müzisyen, çocukluk hatıralarını tazeleyerek yöresel lezzetlerin tadını çıkardı.

Kütahya Belediyesi tarafından tertip edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Manga grubu, Kütahyalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin ardından Tavşanlı ilçesindeki Molapark tesislerinde mola veren grubun davulcusu Özgür Can Öney, aile bağlarının bulunduğu topraklara gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara doğumlu olmasına rağmen çocukluğunun büyük bölümünün Tunçbilek ve Tavşanlı'da geçtiğini belirten Öney, köklerinin İkinci Dünya Savaşı sonrası Balıkesir'den madenlerde çalışmak üzere bölgeye göç eden dedelerine dayandığını söyledi. Öney, "Kütahya'da çok keyifli ve katılımı yüksek bir konser verdik. Ben Ankaralıyım ancak annem Tunçbilek, babam Tavşanlı doğumlu. Dedelerim madenlerde çalışmak için buraya göçmüşler. Çocukluğumun en güzel hatıraları Tunçbilek'te, termin alanında ve pikniklerde geçti. Halen akrabalarım burada yaşıyor. Fırsat buldukça ziyaretlerine gelmeye çalışıyorum" dedi.

Motosiklet kullanmayı ve yol yapmayı çok sevdiğini ifade eden Öney, Kütahya coğrafyasının sürüş keyfi açısından son derece uygun olduğunu vurguladı. Bölgenin doğasına ve kültürüne duyduğu hayranlığı dile getiren Öney, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burası Osmanlı'nın kurulduğu topraklar olduğu için göçebe ve piknik kültürü çok yaygın. Doğası, endemik çam türleri ve yer üstü zenginlikleriyle son derece özel bir yer. Motosikletle gezmek için hem yakın hem de çok keyifli bir rota. Ziyaretimiz sırasında meşhur güvecimizi yedik. Şimdi Tepecik beldesine uğrayıp manda sütü dondurması tadacağız; ardından leblebi, haşhaş ve lokum alıp yolumuza devam edeceğiz. İlerleyen dönemlerde Murat Dağı'na çıkmayı ve sonbaharda tekrar bu rotada motosiklet sürmeyi planlıyorum."

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Çocukluk, Tavşanlı, Magazin, Kütahya, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü müzisyen Özgür Can Öney, baba ocağı Tavşanlı’da çocukluk hatıralarını tazeledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
Ünlü sanatçının eski eşi hamile Haberi böyle duyurdu Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

15:56
Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
15:50
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
15:09
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler Domateslerden yasaklı madde çıktı
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı
15:04
İşte Özgür Özel’in “Hakkımı helal etmeyeceğim“ dediği 4 isim
İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim
14:29
Mansur Yavaş harekete geçti Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3’e çıkabilir
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir
14:27
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 16:07:53. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü müzisyen Özgür Can Öney, baba ocağı Tavşanlı’da çocukluk hatıralarını tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement