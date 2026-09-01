Ünlü müzisyen Özgür Can Öney, baba ocağı Tavşanlı’da çocukluk hatıralarını tazeledi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine baba ocağına gelen ünlü müzik grubu Manga'nın bateristi Özgür Can Öney hatıralarını anlattı.

Başarılı baterist Özgür Can Öney, Kütahya'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama konserinin ardından anne ve baba ocağı Tavşanlı ilçesini ziyaret etti. Motosikletiyle bölgeyi gezen ünlü müzisyen, çocukluk hatıralarını tazeleyerek yöresel lezzetlerin tadını çıkardı.

Kütahya Belediyesi tarafından tertip edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Manga grubu, Kütahyalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin ardından Tavşanlı ilçesindeki Molapark tesislerinde mola veren grubun davulcusu Özgür Can Öney, aile bağlarının bulunduğu topraklara gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara doğumlu olmasına rağmen çocukluğunun büyük bölümünün Tunçbilek ve Tavşanlı'da geçtiğini belirten Öney, köklerinin İkinci Dünya Savaşı sonrası Balıkesir'den madenlerde çalışmak üzere bölgeye göç eden dedelerine dayandığını söyledi. Öney, "Kütahya'da çok keyifli ve katılımı yüksek bir konser verdik. Ben Ankaralıyım ancak annem Tunçbilek, babam Tavşanlı doğumlu. Dedelerim madenlerde çalışmak için buraya göçmüşler. Çocukluğumun en güzel hatıraları Tunçbilek'te, termin alanında ve pikniklerde geçti. Halen akrabalarım burada yaşıyor. Fırsat buldukça ziyaretlerine gelmeye çalışıyorum" dedi.

Motosiklet kullanmayı ve yol yapmayı çok sevdiğini ifade eden Öney, Kütahya coğrafyasının sürüş keyfi açısından son derece uygun olduğunu vurguladı. Bölgenin doğasına ve kültürüne duyduğu hayranlığı dile getiren Öney, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burası Osmanlı'nın kurulduğu topraklar olduğu için göçebe ve piknik kültürü çok yaygın. Doğası, endemik çam türleri ve yer üstü zenginlikleriyle son derece özel bir yer. Motosikletle gezmek için hem yakın hem de çok keyifli bir rota. Ziyaretimiz sırasında meşhur güvecimizi yedik. Şimdi Tepecik beldesine uğrayıp manda sütü dondurması tadacağız; ardından leblebi, haşhaş ve lokum alıp yolumuza devam edeceğiz. İlerleyen dönemlerde Murat Dağı'na çıkmayı ve sonbaharda tekrar bu rotada motosiklet sürmeyi planlıyorum."