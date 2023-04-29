34 kilo veren oryantal Tanyeli sırrını açıkladı - Son Dakika
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34 kilo veren oryantal Tanyeli sırrını açıkladı

29.04.2023 13:08

Tanyeli 10 ay önce gerçekleştirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası tam 34 kilo verdi. Verdiği kilolardan sonra forma giren ünlü oryantal, kilolardan nasıl kurtulduğunu ve formunu nasıl koruduğunu anlattı.

Bir döneme kıvrak danslarıyla damga vuran Tanyeli, geçtiğimiz yıl aldığı kilolar nedeniyle bıçak altına yatmış, 99 kiloya çıkan ünlü dansçı mide küçültme operasyonu geçirmişti.

10 AYDA 34 KİLO VERDİ

Başarılı geçen ameliyatın ardından 10 ayda 34 kilo veren Tanyeli eski formuna kavuştu. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Tanyeli, konuk olarak katıldığı 2. Sayfa programında yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Günden güne eriyor! 34 kilo veren ünlü oryantal Tanyeli sırrını paylaştı

"KARBONHİDRAT ALIYORUM"

"Şimdi kilo vermeye devam etmiyorum. Aslında sizden mi saklayacağım. Bu ameliyatın psikolojik bir sıkıntısı var. Kendime yaptığım en büyük yatırımdı evet ama kilo fazla vermeye başladığında insan zombi gibi mi olacağım diye korkuyor. Kilo vermeyi durdursun diye karbonhidrata yükleniyorum. O zaman da eski halime döneceğim mi acaba diye korkuyorum. Dostlarım artık kilo vermememi söylediklerinde hemen karbonhidrat almaya başlıyorum" dedi.

Günden güne eriyor! 34 kilo veren ünlü oryantal Tanyeli sırrını paylaştı
Günden güne eriyor! 34 kilo veren ünlü oryantal Tanyeli sırrını paylaştı
Günden güne eriyor! 34 kilo veren ünlü oryantal Tanyeli sırrını paylaştı
YORUMLAR (1)
  • Mustafa Aksoy: Yüzünü gerdirme yapınca iç organları da mı gençleşiyor o kadar birkaç milyoncuk harcıyacağına yaşlılık ve ölüm insanın doğasında var ,inanana cenne t ve cehennem de Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Tanyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 34 kilo veren oryantal Tanyeli sırrını açıkladı - Son Dakika


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