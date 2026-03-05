Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu

Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan\'a sorusu olay oldu
05.03.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Körfez'e yönelik saldırıları sonrası Dubai'de yaşayan Neslişah Alkoçlar patlamaların evlerinden uzak olduğunu ve ailesiyle güvende olduklarını söyledi. Alkoçlar'ın açıklamasına şarkıcı Yeşim Salkım ''Siz niye burada para kazanıp orada yiyorsunuz?'' sorusuyla tepki gösterirken, paylaşım sosyal medyada tartışma yarattı.

İran'ın Körfez bölgesine yönelik saldırılarının ardından gözler bölgede yaşayan Türk isimlere çevrildi. Dubai'de hayatını sürdüren Neslişah Alkoçlar da yaşanan gelişmelere dair açıklamada bulundu.

"ÇOK ŞÜKÜR İYİYİZ" MESAJI

Patlamaların evlerine oldukça uzak bir noktada gerçekleştiğini belirten Alkoçlar, zaman zaman sesleri duyduklarını ancak durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ailesiyle birlikte güvende olduklarını ifade eden Alkoçlar, "Patlamalar evimize çok yakın bir yerde olmadı ama sesleri tabii ki duyduk. Korktuk ama şu anda her şey yolunda. Çok şükür iyiyiz" dedi.

YEŞİM SALKIM'DAN İLGİNÇ SORU

Neslişah Alkoçlar'ın bu açıklamasını alıntılayan Yeşim Salkım ise "Siz niye burada para kazanıp orada yiyorsunuz ? Sebep?" sorusunu yöneltti.

Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu

"GÜZEL SORU VALLA"

Kısa sürede viral olan bu gönderinin altına "Güzel soru", "Vergi yok ablam. Üstelik lüks daha ucuz artık orada", "Tamamen görgüsüzlük, başka bir şey değil", "Güzel soru valla yanıtlayın şimdi bakalım" şeklinde yorumlar yapıldı.

Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar, Yeşim Salkım, Magazin, Körfez, Dubai, Yağan, Yaşam, İran, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Aynı soruyu avrupa ülkerine gidenlere de sorabiliyomusun laik ilerici çağdaş bayan 7 9 Yanıtla
  • Celal Esen Celal Esen:
    Osman Bey Dubai yi feth ediyor. Yeşim SALKIM ın da sorduğu soru mu 7 0 Yanıtla
  • Suat Bülbül Suat Bülbül:
    Lafa gelince vatan sevdalıyım der milletin işi yok seni merak etsin 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

13:10
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:22:32. #7.12#
SON DAKİKA: Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.