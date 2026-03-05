Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan\'a sorusu olay oldu

İran'ın Körfez bölgesine yönelik saldırılarının ardından gözler bölgede yaşayan Türk isimlere çevrildi. Dubai'de hayatını sürdüren Neslişah Alkoçlar da yaşanan gelişmelere dair açıklamada bulundu.

"ÇOK ŞÜKÜR İYİYİZ" MESAJI

Patlamaların evlerine oldukça uzak bir noktada gerçekleştiğini belirten Alkoçlar, zaman zaman sesleri duyduklarını ancak durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ailesiyle birlikte güvende olduklarını ifade eden Alkoçlar, "Patlamalar evimize çok yakın bir yerde olmadı ama sesleri tabii ki duyduk. Korktuk ama şu anda her şey yolunda. Çok şükür iyiyiz" dedi.

YEŞİM SALKIM'DAN İLGİNÇ SORU

Neslişah Alkoçlar'ın bu açıklamasını alıntılayan Yeşim Salkım ise "Siz niye burada para kazanıp orada yiyorsunuz ? Sebep?" sorusunu yöneltti.

"GÜZEL SORU VALLA"

Kısa sürede viral olan bu gönderinin altına "Güzel soru", "Vergi yok ablam. Üstelik lüks daha ucuz artık orada", "Tamamen görgüsüzlük, başka bir şey değil", "Güzel soru valla yanıtlayın şimdi bakalım" şeklinde yorumlar yapıldı.