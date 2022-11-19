Ata Demirer'den önce evli olduğu oyuncu şaşkınlık yaratmıştı! Özge Borak, son paylaşımıyla dikkat çekti - Son Dakika
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Ata Demirer'den önce evli olduğu oyuncu şaşkınlık yaratmıştı! Özge Borak, son paylaşımıyla dikkat çekti

19.11.2022 23:07

Ünlü komedyen Ata Demirer'le 2 yıllık evliliğinin sona ermesinin ardından sakin bir hayat yaşayan ünlü oyuncu Özge Borak'ın geçmişte oyuncu Bülent Şakrak ile evlilik yaptığını duyanlar büyük şaşkınlık yaşamıştı. Borak, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Borak'la yer aldığı Eyvah Eyvah filmlerinde büyük bir başarı yakaladı. Film tutulduktan sonra serilerini yapan Demirer, Özge Borak'la yaptığı bu filmler sayesinde tanıştı. Özge Borak ve Ata Demirer bu filmde seyircilerin karşısına çıkarken, Borak ise filmin çıkmasından kısa bir süre sonra boşandı. Borak'ın boşanması hayranlarını üzmüş olmasına rağmen, oyuncu o dönem Ata Demirer ile dünyaevine girdi.

Birbirine çok yakıştırılan ikili 2012 yılında evlendi ancak bu evlilik uzun süremedi ve 2014 yılında bitti. Özge'nin ikinci evliliği yine boşanma ile sonuçlanırken, ilk eşini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Ata Demirer'den önce evli olduğu kişi şaşkınlık yaratmıştı! Özge Borak paylaşımıyla büyüledi

BÜLENT ŞAKRAK İLE 4 YIL EVLİ KALDI

Özge Borak, 2006-2010 yılları arasında şimdilerde Ceyda Düvenci ile mutlu bir evliliği olan Bülent Şakrak ile evliydi. Aşkları konservatuvar yıllarında başlayan ikili, 2006 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu evlilik, gelgitlerle devam etmesine rağmen 4 yıl sürdü. Ancak 2010 yılında ani bir kararla Şakrak ve Borak yollarını ayırdı.

Ata Demirer'den önce evli olduğu kişi şaşkınlık yaratmıştı! Özge Borak paylaşımıyla büyüledi

UZUN SÜREDİR ORTALIKTA GÖRÜNMÜYOR

Uzun süreden bu yana ortalıkta görünmeyen Özge Borak daha sakin bir hayat yaşıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif kullanmayı ihmal etmeyen Borak'ın son paylaşımı ise hayranlarını adeta büyüledi.

İşte Özge Borak'ın o paylaşımı:

Ata Demirer'den önce evli olduğu kişi şaşkınlık yaratmıştı! Özge Borak paylaşımıyla büyüledi



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Bülent Şakrak, Ata Demirer, Özge Borak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ata Demirer'den önce evli olduğu oyuncu şaşkınlık yaratmıştı! Özge Borak, son paylaşımıyla dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ata Demirer'den önce evli olduğu oyuncu şaşkınlık yaratmıştı! Özge Borak, son paylaşımıyla dikkat çekti - Son Dakika
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