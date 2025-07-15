Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı

Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
15.07.2025 15:15  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Sting'in kızı Fuschia Kate Sumner ile Max Wright'ın Sicili'deki düğününde Avustralyalı model Nicole Trunfio'nun şeffaf kıyafeti büyük ilgi gördü. Trunfio'nun iddialı ve tamamen şeffaf kıyafeti, düğün boyunca tüm ilgiyi üzerine çekti. Düğün, Kate ve Max'in mutluluklarını kutlamak için düzenlendi.

İtalya'nın Sicili bölgesindeki Noto kasabasında gerçekleşen Sting'in kızı Fuschia Kate Sumner ile Max Wright'ın üç gün süren görkemli düğününde, Avustralyalı model Nicole Trunfio büyük dikkat çekti.

Düğün boyunca tüm gözler gelinde olsa da, Nicole'un iddialı ve tamamen şeffaf kıyafeti konukların ilgisini ona çevirdi. Siyah ve transparan elbisesi, içinde görünen yüksek bel siyah iç çamaşırı ve vücuda oturan şeffaf çoraplarıyla cesur bir tarz sergiledi.

Dekoltesi oldukça derin olan kıyafetini, siyah bantlı topuklu ayakkabılar, büyük altın yüzükler, boynunda siyah kravatla tutturulmuş büyük bir haç kolye ve üzerinde leopar desenli Alexander McQueen çantası tamamladı. Bu çanta ikinci el olarak oldukça yüksek fiyattan satılıyor ve kıyafetin lüks duruşunu destekliyor.

Nicole, makyajını sade tutup doğal güzelliğini ön plana çıkardı, saçlarını ise hafif dalgalı ve doğal bıraktı.

Düğün, oyuncu ve yönetmen olan Kate ile yaratıcı yönetmen Max'in mutluluklarını kutlamak için düzenlendi. Kutlamalar, İtalyan sokak partisi, canlı müzik ve yerel yemeklerle başladı. Akşam ise Noto'nun önemli tiyatrolarından Teatro Comunale Tina di Lorenzo'da özel bir konser verildi.

Ana düğün töreninde Kate, Maison Valentino imzalı, omuzları açık, tül ve dantel işlemeli zarif bir gelinlik giydi. Max ise açık gri takım elbise tercih etti. Açık havada, kırmızı ve fildişi renklerde çiçeklerle süslenen bir ortamda evlenen çift, mutluluk dolu anlar yaşadı.

Düğün sonrası Kate, bir yaşındaki oğlunu kucaklayarak şehrin sokaklarında mutlulukla yürüdü.

Düğüne Sting, eşi Trudie Styler ve Kate'in kardeşleri de katıldı. Nedime olan Mickey Sumner, müzisyen Eliot Sumner, yönetmen Jake Sumner ve oyuncu Giacomo Sumner gibi aile fertleri önemli anlara eşlik etti.

Sting, yaptığı konuşmada damat Max hakkında ilk başta tereddütlü olduğunu, ancak sonra onu çok sevdiğini dile getirdi. Konuklar hem güldü hem de duygusal anlar yaşadı.

Mickey Sumner da kardeşine duygusal bir konuşma yaptı. Kate bu konuşmayı "şimdiye kadar duyduğum en güzel konuşma" olarak nitelendirdi.

Diğer konuklar arasında DJ Mia Moretti, müzik yapımcısı Henri Behrmann ve yönetmen Charlotte Colbert da vardı.

Görkemli Resepsiyon ve Yerel Kutlamalar

Yemekler, ünlü influencer Chiara Ferragni ve Fedez'in düğününe de ev sahipliği yapmış Dimora delle Balze adlı mekanda sunuldu. Mum ışıkları altında uzun masalarda makarna, ıstakoz, balık ve taze sebzelerle şık bir akşam yemeği verildi.

Gece boyunca Stevie Wonder'ın şarkıları ve disko klasiklerinin ritmiyle dans edildi. Son gün ise hangover'e iyi gelen bir barbekü partisi düzenlendi.

Noto Belediye Başkanı Corrado Figura, Sting'i karşıladı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailenin Noto'yu tercih etmesinden duyduğu gururu ifade etti. Belediye başkanı Sting'e, Noto hakkında özel bir kitap hediye etti.

Nicole Trunfio'nun Kıyafeti Sosyal Medyada Büyük Ses Getirdi

Düğün, aşk ve aile temalarıyla doluydu ancak Nicole'un kıyafeti en çok konuşulan konu oldu. Sosyal medyada bazıları onun cesaretini ve tarzını överken, bazıları böyle bir ortamda bu kıyafetin uygun olmadığını savundu.

Moda uzmanları, böyle iddialı bir kıyafetin resmi düğün için riskli olduğunu belirtirken, hayranları Nicole'un kendini ifade etme hakkını savundu. Sonuç olarak Nicole, bu yılın en gözde düğünlerinden birinde unutulmaz bir iz bıraktı.

Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Magazin, Yaşam, Moda, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Fenerbahçe’nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul’a indirmek Fenerbahçe'nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul'a indirmek
Scottie Wilbekin: Orada oynamak isterim Scottie Wilbekin: Orada oynamak isterim
Trump, Putin’e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulayacağız Trump, Putin'e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız
Youssef En-Neysri yeni görüntüsüyle şaşırttı Youssef En-Neysri yeni görüntüsüyle şaşırttı
Ankara’da otobüs alev aldı: Yolcular panik yaşadı Ankara'da otobüs alev aldı: Yolcular panik yaşadı
Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Abdou Aziz Fall’ın Portekiz kampına gidememe sebebi belli oldu Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Abdou Aziz Fall'ın Portekiz kampına gidememe sebebi belli oldu
Bir zamanların efsane forveti Andy Carroll, 6. Lig takımına imza attı Bir zamanların efsane forveti Andy Carroll, 6. Lig takımına imza attı
Napoli’den Osimhen için yeni hamle Galatasaray’dan bakın ne istediler Napoli'den Osimhen için yeni hamle! Galatasaray'dan bakın ne istediler
ABD Başkanı Trump: En yüksek seviyeli silahları, Patriotları NATO’ya göndereceğim ABD Başkanı Trump: En yüksek seviyeli silahları, Patriotları NATO'ya göndereceğim

14:02
İBB Meclisi’nde tansiyon yükseldi Nuri Aslan’dan MHP’li Ayhan’a sert tepki
İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki
13:35
“LGS’den pis koku geliyor“ sözleri Bakan Tekin’i çok kızdırdı
"LGS'den pis koku geliyor" sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı
12:51
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek’ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...
12:45
FETÖ’ye darbe indiren operasyonun detayları
FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları
20:36
TFF formalarda değişiklik yapıyor
TFF formalarda değişiklik yapıyor
20:32
Resmen açıkladılar: Dusan Tadic’e dev bir teklif yaptık
Resmen açıkladılar: Dusan Tadic'e dev bir teklif yaptık
20:26
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
20:12
15 Temmuz etkinliklerinde “Atatürk fotoğrafları yasaklandı“ iddiasına yalanlama
15 Temmuz etkinliklerinde "Atatürk fotoğrafları yasaklandı" iddiasına yalanlama
19:41
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın ikizi: Kardeşimin cesedi tanınmayacak haldeydi
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın ikizi: Kardeşimin cesedi tanınmayacak haldeydi
19:17
ABD’de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı
ABD'de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı
19:15
Kartalkaya yangını duruşmasında şok eden gerçek ortaya çıktı
Kartalkaya yangını duruşmasında şok eden gerçek ortaya çıktı
19:13
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
19:07
ChatGPT Ethereum’un 4.000 dolara ulaşacağı tarihi hesapladı
ChatGPT Ethereum'un 4.000 dolara ulaşacağı tarihi hesapladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 15:21:35. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.