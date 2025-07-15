Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı

İtalya'nın Sicili bölgesindeki Noto kasabasında gerçekleşen Sting'in kızı Fuschia Kate Sumner ile Max Wright'ın üç gün süren görkemli düğününde, Avustralyalı model Nicole Trunfio büyük dikkat çekti.

Düğün boyunca tüm gözler gelinde olsa da, Nicole'un iddialı ve tamamen şeffaf kıyafeti konukların ilgisini ona çevirdi. Siyah ve transparan elbisesi, içinde görünen yüksek bel siyah iç çamaşırı ve vücuda oturan şeffaf çoraplarıyla cesur bir tarz sergiledi.

Dekoltesi oldukça derin olan kıyafetini, siyah bantlı topuklu ayakkabılar, büyük altın yüzükler, boynunda siyah kravatla tutturulmuş büyük bir haç kolye ve üzerinde leopar desenli Alexander McQueen çantası tamamladı. Bu çanta ikinci el olarak oldukça yüksek fiyattan satılıyor ve kıyafetin lüks duruşunu destekliyor.

Nicole, makyajını sade tutup doğal güzelliğini ön plana çıkardı, saçlarını ise hafif dalgalı ve doğal bıraktı.

Düğün, oyuncu ve yönetmen olan Kate ile yaratıcı yönetmen Max'in mutluluklarını kutlamak için düzenlendi. Kutlamalar, İtalyan sokak partisi, canlı müzik ve yerel yemeklerle başladı. Akşam ise Noto'nun önemli tiyatrolarından Teatro Comunale Tina di Lorenzo'da özel bir konser verildi.

Ana düğün töreninde Kate, Maison Valentino imzalı, omuzları açık, tül ve dantel işlemeli zarif bir gelinlik giydi. Max ise açık gri takım elbise tercih etti. Açık havada, kırmızı ve fildişi renklerde çiçeklerle süslenen bir ortamda evlenen çift, mutluluk dolu anlar yaşadı.

Düğün sonrası Kate, bir yaşındaki oğlunu kucaklayarak şehrin sokaklarında mutlulukla yürüdü.

Düğüne Sting, eşi Trudie Styler ve Kate'in kardeşleri de katıldı. Nedime olan Mickey Sumner, müzisyen Eliot Sumner, yönetmen Jake Sumner ve oyuncu Giacomo Sumner gibi aile fertleri önemli anlara eşlik etti.

Sting, yaptığı konuşmada damat Max hakkında ilk başta tereddütlü olduğunu, ancak sonra onu çok sevdiğini dile getirdi. Konuklar hem güldü hem de duygusal anlar yaşadı.

Mickey Sumner da kardeşine duygusal bir konuşma yaptı. Kate bu konuşmayı "şimdiye kadar duyduğum en güzel konuşma" olarak nitelendirdi.

Diğer konuklar arasında DJ Mia Moretti, müzik yapımcısı Henri Behrmann ve yönetmen Charlotte Colbert da vardı.

Görkemli Resepsiyon ve Yerel Kutlamalar

Yemekler, ünlü influencer Chiara Ferragni ve Fedez'in düğününe de ev sahipliği yapmış Dimora delle Balze adlı mekanda sunuldu. Mum ışıkları altında uzun masalarda makarna, ıstakoz, balık ve taze sebzelerle şık bir akşam yemeği verildi.

Gece boyunca Stevie Wonder'ın şarkıları ve disko klasiklerinin ritmiyle dans edildi. Son gün ise hangover'e iyi gelen bir barbekü partisi düzenlendi.

Noto Belediye Başkanı Corrado Figura, Sting'i karşıladı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailenin Noto'yu tercih etmesinden duyduğu gururu ifade etti. Belediye başkanı Sting'e, Noto hakkında özel bir kitap hediye etti.

Nicole Trunfio'nun Kıyafeti Sosyal Medyada Büyük Ses Getirdi

Düğün, aşk ve aile temalarıyla doluydu ancak Nicole'un kıyafeti en çok konuşulan konu oldu. Sosyal medyada bazıları onun cesaretini ve tarzını överken, bazıları böyle bir ortamda bu kıyafetin uygun olmadığını savundu.

Moda uzmanları, böyle iddialı bir kıyafetin resmi düğün için riskli olduğunu belirtirken, hayranları Nicole'un kendini ifade etme hakkını savundu. Sonuç olarak Nicole, bu yılın en gözde düğünlerinden birinde unutulmaz bir iz bıraktı.