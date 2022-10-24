Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in acı günü! Anneannesi yaşamını yitirdi

Kaynananın, gelinine ayırdığı turşu bidonu görenleri adeta şaşkına çevirdi: Anne bu ne

Disney Plus'ta yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisindeki rolüyle çok konuşulan Demet Özdemir, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Oyuncunun anneannesi Naziye Yener önceki gün hayatını kaybetti.

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Instagram'da 15,6 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir, anneannesiyle fotoğrafını dua emojisiyle yayınlayarak ölüm haberini verdi. Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 'Anneannem... Mekanın cennet olsun seni çok seviyorum' ifadelerine yer verdi.

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, geçtiğimiz ağustos ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmuş ve tüm sevdikleriyle doyasıya eğlenmişti.