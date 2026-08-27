Ünlü Oyuncu Devrim Özkan\'dan Yaz Pozları!

Oyunculuk kariyerindeki başarısı ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Devrim Özkan, sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Yaz enerjisinin tadını çıkaran ünlü oyuncu, gününü sahilde ve teknede geçirerek denizle buluştu.

Farklı anlarda objektif karşısına geçen Özkan; şık yaz stili, doğal halleri ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çekti. Kendine zaman ayırıp yeni sezon öncesi moral depolayan güzel oyuncu, tatilde çekilen renkli fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.