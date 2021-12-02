Üye Girişi
Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan sosyal medyayı sallayan fotoğraflar - Son Dakika

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan sosyal medyayı sallayan fotoğraflar

02.12.2021 09:58

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Ali Atay'la mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini mest etti.

Ali Atay'la dünyaevine girdikten sonra Fikret Ali isminde erkek bebek dünyaya getiren ve bir süre ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, oğlunun büyümesinin ardından yeniden ekranlara döndü. Şu sıralar Buğra Gürsoy ile birlikte Misafir dizisinin kadrosunda yer alan ünlü oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanmayı da ihmal etmiyor.

SON POZLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ünlü oyuncunun son olarak Instagram hesabı üzerinden paylaştığı pozlar çok beğeni topladı. Kaya'nın beyaz gömlek ve kısa siyah şort ile sandalye üzerinde verdiği poz, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Kaya'ya en büyük destek ise yakın dostlarından geldi.

İşte o pozlar:

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan sosyal medyayı sallayan pozları
Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan sosyal medyayı sallayan pozları
Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan sosyal medyayı sallayan pozları
Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan sosyal medyayı sallayan pozları
Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan sosyal medyayı sallayan fotoğraflar

Hazal Kaya, Ali Atay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan sosyal medyayı sallayan fotoğraflar - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Düşen telefonunu almak isterken kayalıklara sıkıştı! Yardımına itfaiye yetişti 09:55 Düşen telefonunu almak isterken kayalıklara sıkıştı! Yardımına itfaiye yetişti Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Üç Kuruş dizisine konuk oluyor! 09:47 Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Üç Kuruş dizisine konuk oluyor! Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü 09:38 Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Önce küfür yağdırdı sonra defalarca tokat attı 09:20 Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Önce küfür yağdırdı sonra defalarca tokat attı Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar 08:52 Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Lastiği patlayan kiralık araçla bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü 06:02 Lastiği patlayan kiralık araçla bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, 18:55 Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak 17:42 Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak

Son Dakika Haberleri
09:58 Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan sosyal medyayı sallayan fotoğraflar
09:55 Düşen telefonunu almak isterken kayalıklara sıkıştı! Yardımına itfaiye yetişti
09:53 Esra Dermancıoğlu, Kaderimin Oyunu dizisinde kıyafetleriyle göz dolduracak!
09:47 Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, Üç Kuruş dizisine konuk oluyor!
09:40 Çinli bilim insanları koronavirüs varyantlarını yenen antikor geliştirdi
09:38 Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü
09:37 Sosyal medyada gündem oldu! Hekimlere yapılacak maaş zammı diğer sağlık çalışanlarının tepkisini topladı
09:35 Bahçeli'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan imalı cevap: Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?
09:03 Eski eş pompalı tüfekle dehşet saçtı! Genç kadın hayatını kaybetti, kardeşleri yaralandı
09:00 Bülent Arınç'a Ahmet Hakan'ın kedisi Sekter yanıt verdi!
Emre Mor uslanmıyor! Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına olay tepki Emre Mor uslanmıyor! Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına olay tepki         
10:00
Esra Dermancıoğlu, Kaderimin Oyunu dizisinde kıyafetleriyle göz dolduracak! Esra Dermancıoğlu, Kaderimin Oyunu dizisinde kıyafetleriyle göz dolduracak!         
09:53
Çinli bilim insanları koronavirüs varyantlarını yenen antikor geliştirdi Çinli bilim insanları koronavirüs varyantlarını yenen antikor geliştirdi         
09:40
Bahçeli'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan manidar yanıt: Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı? Bahçeli'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan manidar yanıt: Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?         
09:22
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi         
07:07
Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti         
00:53
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 10:09:30. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan sosyal medyayı sallayan fotoğraflar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement