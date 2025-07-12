Ünlü oyuncu, hipnoz terapisti olan yeni erkek arkadaşı ile ilk kez görüntülendi

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston, kalbini yeni bir aşka açtı. 56 yaşındaki Aniston, hipnoz terapisti ve yaşam koçu Jim Curtis ile ilişki yaşadığını doğruladı. Çift, geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Mallorca adasında bir yat tatilinde samimi şekilde görüntülendi.

Aniston, Curtis ile birlikteyken oldukça rahat görünüyordu. Arkadaşlarıyla sohbet ettikleri sırada elini Curtis'in dizine koyması dikkat çekti. Çiftin birbirlerine olan yakınlığı, sadece tatil anlarıyla sınırlı değildi; Aniston, Curtis'in elini tutarken, o da oyuncuya sırt masajı yaptı. İkilinin zaman zaman öpüştüğü de iddia edildi.

Yakın kaynaklardan biri şunları söyledi:

"Jennifer, Jim ile birlikte olmaktan çok mutlu. Ancak ilişkilerini yavaş ve dikkatli bir şekilde ilerletmek istiyor. Arkadaşları da bu ilişkiden dolayı çok heyecanlı. Birbirlerine çok iyi uyduklarını düşünüyorlar."

İkili, kişisel gelişime olan ilgileri sayesinde de güçlü bir bağ kurmuş durumda. Aniston uzun yıllardır kişisel gelişim kitapları okuyor ve Jim Curtis'in hayatına girmesini 'kadersel' bir gelişme olarak görüyor.

İkilinin ilişkisi aslında Haziran ayında yaptıkları Big Sur tatilinde ortaya çıkmıştı. Beş yıldızlı Ventana Big Sur otelinde konaklayan çift, orada da oldukça yakın görüntüler vermişti. Otelin, Taylor Swift ve Anne Hathaway gibi ünlülerin de tercih ettiği lüks bir yer olduğu biliniyor.

Curtis, sosyal medya üzerinden sık sık ilham verici mesajlar ve olumlamalar paylaşan biri. Jennifer Aniston ise neredeyse iki yıldır Curtis'i takip ediyor ve gönderilerini beğeniyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Curtis'in "boşanma veya ayrılıklardan sonra iyileşme" temalı bir paylaşımını beğenmesi dikkat çekmişti.

Curtis aynı zamanda bir yazar. "Shift: Quantum Manifestation Guide" isimli kişisel gelişim kitabı, Jennifer'ın da önerdiği kitaplar arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu, Mayıs ayında bu kitabı okuduğunu ve takipçilerine önerdiğini kendi Instagram hesabından duyurmuştu.

Nisan ayında Aniston'un uçak korkusunu aşmak için hipnoz seanslarına katıldığını açıklaması da dikkat çekmişti. Curtis'in uyguladığı "hipno-gerçekleşim" yöntemi, insanların geçmişteki travmalarını aşarak yeni bir yaşam inşa etmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Tüm bu gelişmeler, Jennifer Aniston'un yeni bir aşkı benimsediğini ve bu ilişkide kendini mutlu hissettiğini gösteriyor. Şu an her şeyin yolunda gittiği ve Aniston'un hayatına yeni bir sayfa açtığı konuşuluyor.