Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni!

Nikah masasında yapılacak şaka mı bu! Gelinin yüzü bir anda düştü

Survivor'daki performansından sonra Arka Sokaklar'da gösterdiği başarılı oyunculukla da adından söz ettiren Merve Oflaz, son olarak ilginç bir konuyla gündeme geldi. Katıldığı defilede kasığının bir kısmını açık bırakan pantolon tercih eden Oflaz, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

TEPKİ GÖSTERENLERE YANIT VERDİ

Spiker Hande Sarıoğlu da Oflaz'ın pozlarını görünce "Karın kasları yıkılıyor. Öyle kasların olursa o pencereye güneşlik takıp kapatmaya çalışmazsın" dedi. Hande Sarıoğlu, bu iltifatı üzerine bir takipçisinin Oflaz için "Az daha ön bölgesi görünecek" yorumu yapmasına çok sinirlendi. Sarıoğlu şahsa yönelik, "Hadi naş edep abidesi seni" diye yanıt verdi. Sarıoğlu bir başka kişiye ise "Sen önce göbeğini götür" sözleriyle çıkıştı.

İşte Oflaz'ın pozu ve o diyalog: