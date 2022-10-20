Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni! - Son Dakika
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Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni!

20.10.2022 17:20

Güzel oyuncu Merve Oflaz'ın katıldığı defilede tercih ettiği kasık dekolteli pantolon gündem olurken, sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı "Az daha açık olsa cinsel organı görünecek" yorumu güzel spiker Hande Sarıoğlu'nu öfkelendirdi. Sarıoğlu bu kişiye, "Hadi naş edep abidesi seni" diye yanıt verirken bir başka kişiye ise "Sen önce göbeğini götür" sözleriyle tepki gösterdi.

Survivor'daki performansından sonra Arka Sokaklar'da gösterdiği başarılı oyunculukla da adından söz ettiren Merve Oflaz, son olarak ilginç bir konuyla gündeme geldi. Katıldığı defilede kasığının bir kısmını açık bırakan pantolon tercih eden Oflaz, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

TEPKİ GÖSTERENLERE YANIT VERDİ

Spiker Hande Sarıoğlu da Oflaz'ın pozlarını görünce "Karın kasları yıkılıyor. Öyle kasların olursa o pencereye güneşlik takıp kapatmaya çalışmazsın" dedi. Hande Sarıoğlu, bu iltifatı üzerine bir takipçisinin Oflaz için "Az daha ön bölgesi görünecek" yorumu yapmasına çok sinirlendi. Sarıoğlu şahsa yönelik, "Hadi naş edep abidesi seni" diye yanıt verdi. Sarıoğlu bir başka kişiye ise "Sen önce göbeğini götür" sözleriyle çıkıştı.

İşte Oflaz'ın pozu ve o diyalog:

Merve Oflaz'ın kasık dekoltesi için 'Cinsel organın görünecek' yorumuna bomba yanıt
Merve Oflaz'ın kasık dekoltesi için 'Cinsel organın görünecek' yorumuna bomba yanıt
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Güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kasık dekolteli pantolonu sosyal medyada gündem oldu Güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kasık dekolteli pantolonu sosyal medyada gündem oldu

Hande Sarıoğlu, Merve Oflaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, 'Cinsel organın görünecek' yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni! - Son Dakika
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