Ünlü oyuncu Osman Wöber son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Osman Wöber son yolculuğuna uğurlandı

27.06.2022 15:28

Ünlü oyuncu Osman Wöber son yolculuğuna uğurlandı Cenazeye "Kurtlar Vadisi" kadrosundan yalnızca birkaç kişi katıldı Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber, tabuta sarılarak gözyaşı döktü Ünlü oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü oyuncu Osman Wöber son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye "Kurtlar Vadisi" kadrosundan yalnızca birkaç kişi katıldı

Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber, tabuta sarılarak gözyaşı döktü

İSTANBUL - Ünlü oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye "Kurtlar Vadisi" kadrosundan yalnızca birkaç kişinin katıldığı görüldü.

Dün, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden ünlü oyuncu ve yönetmen Osman Wöber'in cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Wöber'in eşi Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber yakınları ve sanatçı dostları katıldı. Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı dökerken, dostları da onları teselli etmeye çalıştı. Wöber'in yakın arkadaşlarından oyuncu Hatice Aslan, kıymetinin bilinmediğini, buna çok üzüldüğünü söyledi. Öte yandan, uzun yıllar rol aldığı Kurtlar Vadisi kadrosundan yalnızca birkaç kişinin cenaze namazına katıldığı görüldü.

"Kıymetinin bilinmemesine çok üzülüyorum"

Arkadaşını kaybetmenin acısı içinde olduğunu söyleyen oyuncu Hatice Aslan, "Yakın arkadaşımdı. Osman Wöber İstanbul Devlet Tiyatrosu müdürü iken ben Ankara'dan buraya geldim. Çok şanslıyım. Onun müdürlüğü döneminde çok güzel işler yaptık. Osman gibi bir insanın kıymetinin tam olarak bilinmemesinden çok üzülüyorum. Osman'ın Ankara'ya gidiş sebebi burada şartların zorlaşmasındandır. Bu konuda çok duyarsızız. Çok üzülüyorum, Osman çok sevdiğim bir insandı" dedi.

"Melek gibi bir insandı"

Cenazeye katılan isimlerden biri olan Oyuncu Sefa Zengin da, "Osman Ağabey dünya iyisi bir insandı. Çalışılması çok kolay, büyük bir ustaydı benim için. Çok genç bir ölüm açıkçası. Her ölüm erken derler ama Osman Ağabey için çok erken. Melek gibi bir insandı. Bizim onunla çok sayıda capslerimiz paylaşılıyor. Özellikle pandemi döneminde çok esprisi yapıldı. Şimdi bütün bunlar birer acı olarak kalacak. İnsanın başka türlü hatırlaması çok zor. Ruhu şad olsun" diye konuştu.

"Acımı tarif edemiyorum"

Osman Wöber ile birlikte aynı yapımda rol alan oyunculardan biri olan Abidin Yerebakan ise, "Hayatımda tanıdığım en dürüst, en merhametli, en adaletli adamdı. En iyi dost, en iyi ağabey, en iyi yol arkadaşıydı. İnsanları, hayvanları, dünyayı seven, kimsenin hakkına tenezzül etmeyen, inanılmaz bir adamdı. Rabbim onu cennetine alır İnşallah. Acımı tarif edemiyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Osman Wöber'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığına defnedildi.

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Kaynak: İHA

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Osman Wöber son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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