Ünlü Oyuncu Selahattin Taşdöğen Kendine Ultra Lüks Bir Yat Aldı - Son Dakika
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Ünlü Oyuncu Selahattin Taşdöğen Kendine Ultra Lüks Bir Yat Aldı

Ünlü Oyuncu Selahattin Taşdöğen Kendine Ultra Lüks Bir Yat Aldı

Oyuncu Selahattin Taşdöğen, birikimiyle kendine ultra lüks bir yat aldığını açıkladı. Yatının değeri 10 milyon TL olan ünlü oyuncu, Kuruçeşme - Bebek - Arnavutköy arasında beklediğini söyledi. Taşdöğen'in Filistin açıklamaları ise büyük tepki çekmişti.

21.04.2024 17:09
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DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen kendine ultra lüks bir yat aldı.

Oynadığı bir çok dizi ve film ile hafızalara kazınan usta oyuncu birikimi ile yat aldığını söyledi.

Taşdöğen " Şimdiye kadar biriktirdiklerim ile bir yat aldım. Küçük bir yat aldım kendime sabah akşam burada yatıyorum. Eğer isterseniz Kuruçeşme - Bebek - Arnavutköy arası buradayım. Sizleri beklerim" dedi.

Ünlü oyuncunun lüks kamaralı yatının değerinin 10 milyon TL olduğu öğrenildi.

FİLİSTİN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Oyuncu Selahattin Taşdöğen, İsrail'in Gazze'de yaptığı sivil katliamla ilgili "Orada bir insanlık dramı yaşanıyor da Filistin acaba Türkiye'yi tanımış mıdır? Yaşanan katliamı kınıyorum, ama bu Filistin halkı, bu Araplar bunları hak ediyor. Sen kendi topraklarını İsraillilere sattın." sözleri büyük tepki çekmişti.

Kaynak: Magazinkolik

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SON DAKİKA: Ünlü Oyuncu Selahattin Taşdöğen Kendine Ultra Lüks Bir Yat Aldı - Son Dakika
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