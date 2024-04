Ünlü Oyuncu Selahattin Taşdöğen Kendine Ultra Lüks Bir Yat Aldı

Kitaptan uyarlandılar: İşte Netflix'teki en iyi 5 film

Netflix'te kitaplardan uyarlanmış ve Rotten Tomatoes'da yüzde 90'dan fazla puan almış birçok harika film bulunuyor ve hikayeleriyle izleyiciyi kendine çekmeyi başarıyor. İşte en iyi 5 film: The Irishman, Moneyball, All Quiet on the Western Front, Orion and the Dark, Society of the Snow.