DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen kendine ultra lüks bir yat aldı.
Oynadığı bir çok dizi ve film ile hafızalara kazınan usta oyuncu birikimi ile yat aldığını söyledi.
Taşdöğen " Şimdiye kadar biriktirdiklerim ile bir yat aldım. Küçük bir yat aldım kendime sabah akşam burada yatıyorum. Eğer isterseniz Kuruçeşme - Bebek - Arnavutköy arası buradayım. Sizleri beklerim" dedi.
Ünlü oyuncunun lüks kamaralı yatının değerinin 10 milyon TL olduğu öğrenildi.
FİLİSTİN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Oyuncu Selahattin Taşdöğen, İsrail'in Gazze'de yaptığı sivil katliamla ilgili "Orada bir insanlık dramı yaşanıyor da Filistin acaba Türkiye'yi tanımış mıdır? Yaşanan katliamı kınıyorum, ama bu Filistin halkı, bu Araplar bunları hak ediyor. Sen kendi topraklarını İsraillilere sattın." sözleri büyük tepki çekmişti.
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