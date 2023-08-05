Ünlü oyuncu Ufuk Özkan tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Ufuk Özkan tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

05.08.2023 12:46

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi altında olan ve 2. evre siroz teşhisi konulan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, hastaneden taburcu edildi. Doktoru, karaciğer değerlerinin gerilediğini ve nakillik bir durumun olmadığını açıkladı. Özkan, mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu edildiğini belirtti. Özkan, hastanede geçirdiği süre boyunca sevenlerinin desteğini hissettiğini ve sağlıklı günler geçirmesini dilediğini söyledi.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında olan ve 2. evre siroz teşhisi konulan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, taburcu oldu. Özkan'ın doktoru güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

"KARACİĞER DEĞERLERİ GERİLEDİ"

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Değerli sanatçımız (artık dostum) Ufuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulgularıyla kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Bundan sonraki günlerini sağlıkla geçirmesini diliyorum"

Siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan, hastaneden taburcu oldu
Siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan, hastaneden taburcu oldu

HASTA YATAĞINDAN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde hasta yatağından bir fotoğrafını paylaşan Ufuk Özkan şunları demişti: "Günaydın. Hastanede 15nci gün arayan soran dua eden sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler. Şükür Ne çok sevenim varmış. Bana güç oldunuz; o zaman güzel haberi vereyim… Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam. En kısa zamanda sahalara döneceğim gülmeye güldürmeye devam. Hepinize abilerim ablalarım kardeşlerim sarılmak istiyorum desteğiniz paha biçilmez. iyi ki. Sevenlerime, hep güler yüzlü samimi hemşireler de üşmeyeyim diye beni yıkayan Ahmet abime, diyet yemeklerini lezzetlendiren ve küçük kaçamaklar yapmama izin veren Sibel kardeşime, Her saat başı ben uyurken bile kontrol eden Alihan kardeşime, odamı her gün resmen kırklayan. Zeynep ablama ve adını hatırlayamadığım tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. ve Sağlık bakanımız sayın Fahrettin Koca beyefendiye güç ve güven veren aramaları ve mesajları için teşekkür ederim. Canlar böle devam ederse 1 hafta sonra taburcu olurum tam hazır olmadan çıkmıyoruz çünkü bazı kan değerlerini sabitlememiz gerekiyor. Ama merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmıyorum. Daha uzun yıllar buralardayım. Sevgiler"

Siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan, hastaneden taburcu oldu
Mesut Şahin
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Ufuk Özkan tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Ufuk Özkan tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu - Son Dakika
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