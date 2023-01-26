Ünlü oyuncu Zafer Ergin, Arka Sokaklar'daki 17 yıllık serüvenine son verdi

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Tunç Oğuz'un paylaştığı ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Zafer Ergin, yapımcı Türker İnanoğlu'nun talebi üzerine çekimlerine ara verilen diziden ayrıldı.

BİR SÜREDİR YAYINLANMIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 45 gün olarak planlanan aranın uzatılması üzerine açıklama yapan Yapım şirketi Erler Film, bu nedenle ekipten iş bulanların ayrılabileceğini açıklamış, dizi tekrar çekilirse de yeni oyuncularla yola devam edileceğini belirtmişti. Son gelen haberlere göre dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin projeye veda etti.

ZAFER ERGİN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

"Kuş Uçuşu" dizisinde de konuk oyuncu olan usta aktör, 17 yıl rol aldığı Arka Sokaklar diziyle yaptığı sözleşmeyi de feshetti ve yeni gelecek projeleri değerlendirme kararı aldı.