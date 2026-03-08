Ünlü oyuncunun villasında can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Best Model Of Turkey 2017 birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar, Riva'daki evinde çıkan yangından son anda kurtuldu. Çatı kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek villayı kül etti.

ÇATIDAN BAŞLAYAN YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Edinilen bilgilere göre yangın evin çatı kısmında başladı ve kısa sürede 3 katlı villaya yayıldı. O sırada evde bulunan Karalar, ilk olarak köpeklerini dışarı çıkardı. Yoğun dumana maruz kalan oyuncu, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TÜM EŞYALARI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrası evde bulunan eşyaların ve kıyafetlerin büyük bölümünün zarar gördüğü öğrenildi. Dumandan etkilenen Karalar'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

"ANNEM SAHURA KALKMASAYDI ÖLMÜŞTÜK"

Snob Magazin'e konuşan Karalar, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Annem sahura kalkmasaydı ölmüştük. Verilmiş sadakamız varmış."

Yangında kıyafetleri de zarar gören oyuncunun, hastanede arkadaşlarından kıyafet istediği öğrenildi.