Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı - Son Dakika
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Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

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Ezel, Güz Gülleri ve Acı Hayat gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Tekin Temel sete gitmeye hazırlanırken evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatı ailesini yasa boğdu. Son yolculuğuna uğurlanan Tekin'in cenazesinde ise katılımın az olması dikkatlerden kaçmadı.

24.10.2024 14:15
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Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı bilinen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tekin Temel dün sete gitmeye hazırlanırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

KATILIMIN AZ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu için Refiye Soyak Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede taziyeleri oğlu Oğul Temel ve ağabeyi Tuna Temel kabul etti. Cenaze törenine Temel'in sanatçı arkadaşları Işıl Mete, Esma Hazal Kalaycı, ailesi ve ailenin yakınları katıldı. Cenaze törenine katılımın az olması dikkatlerden kaçmadı. Temel'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

"HEM ÇOK ÜZGÜNÜZ HEM ÇOK ŞAŞKINIZ"

Cenaze törenine katılan oyuncu Işıl Mete, "Hem çok üzgünüz hem çok şaşkınız hiç beklemediğimiz bir şey. Allah rahmet eylesin diyoruz Nurlar içinde yatsın" dedi.

Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

"HERŞEYİ PAYLAŞIYORDUK"

Oyuncu Esma Hazal Kalaycı ise, "Çok üzgünüz hepimiz onu çok seviyorduk. Ondan çok şey öğreniyorduk sette, değerli bir oyuncumuz çok üzgünüz mekanı cennet olsun. Biz baba kız oynuyorduk. Av sahnelerimiz vardı. Çok keyifli neşeli bir insandı. Sete sürekli keyif ve neşe getiren bir insandı. Her şeyi paylaşıyorduk ve ona soruyorduk. Onu bir üstat gibi görüyorduk zaten. O yüzden hala çok şaşkınız sabah aldık haberi" dedi.

Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı - Son Dakika
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