Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
31.01.2026 20:03
Son zamanların popüler rapçisi Blok3, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken trafik denetimine takıldı. Daha önce de Spotify'da yaşadığı krizle gündeme gelen Blok3, bu sefer de 46 bin TL'lik ceza ve adli süreçle karşı karşıya kaldı. Ünlü rapçinin aracı da trafikten men edildi.

Son günlerde dijital platformlarda yaşadığı krizle gündemden düşmeyen ünlü rapçi Blok3, bu kez trafik denetiminde yaşanan olayla kamuoyunun karşısına çıktı. Alkollü şekilde araç kullanırken denetime takılan ünlü rapçinin aracı trafikten men edildi.

SPOTİFY KRİZİYLE SARSILMIŞTI

2025 yılının en çok dinlenen isimlerinden biri olan Blok3 adıyla tanınan Hakan Aydın, geçtiğimiz hafta "Obsesif" albümü ile "Kusura Bakma" başta olmak üzere birçok parçasının Spotify'dan aniden kaldırılmasıyla büyük bir şok yaşamıştı.

Şarkıların, sahte telif bildirimleri (fake claim) ya da mail hesabının ele geçirilmesi nedeniyle silindiğini öne süren rapçi, konuyla ilgili hukuki süreç başlattığını açıklamış ve "Mahkemede bedelini ödeyecekler" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

GECE DENETİMİNDE ALKOLLÜ YAKALANDI

Henüz bu krizin etkisi sürerken Blok3, gece saatlerinde yapılan bir trafik denetiminde durduruldu. Yapılan kontrollerde ünlü rapçinin alkollü olduğu tespit edildi.

HEM ALKOLLÜ HEM EHLİYETSİZ

Denetimde ortaya çıkan detaylar dikkat çekti. Blok3'ün 1.40 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca ünlü rapçinin ehliyetsiz şekilde araç kullandığı ortaya çıktı.

46 BİN TL CEZA

Kural ihlalleri nedeniyle Blok3'e toplam 46 bin 874 TL idari para cezası kesildi. Kullandığı lüks araç ise trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olay sadece idari yaptırımlarla sınırlı kalmadı. Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle ünlü rapçi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Blok3'ün, kısa süre içinde hem dijital platformlarda hem de trafik denetiminde yaşadığı bu gelişmeler, sosyal medyada ve müzik dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Camoka99 Camoka99:
    soytarı dan sanatçı olursa sonuç bu olacak sanatçı herkes olamaz neşet babayı rahmetle anıyorum 211 9 Yanıtla
    muzaffer doğan muzaffer doğan:
    helal olsun Dayıoğlu ...eski sanatçılara Allah'tan rahmet diliyorum hayatta sayılı sayıda kalanlara da sağlık diliyorum,onlar her zaman örnek oldular hüznün ve mutluluğun ifadesi oldular, şimdilerde ise sözde sanatçıların haberini okuyoruz izliyoruz gençlere nasıl örnek olacak bunlar , neyse yazacak çok şey varda boşver,, yorumunu alkışladım,, Allah'a emanet 9 0
  • 159756Sr 159756Sr:
    bu yorumlar ne böyle ya gencecik çocuk ülkede tek hata yapan oymuş gibi üstelik Allah korusun birinin ölümüne fln sebeb olmamış yarın özür diler olur biter masumda olsa hata elbette kimsenin buna itirazı yok 12 92 Yanıtla
  • Hasbey Hasbey:
    Hapis cezası yok mu? Ehliyetsiz ve alkollü olarak araç sürmek hemde. Hapishanden sosyal medyayı ve müzik dünyasını daha güzel takip eder. 85 4 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    iyi olmuş kavşak seni 51 2 Yanıtla
  • Kzk Kzk :
    Bunuda mı demet akalına bağlayacaksın : )) 43 6 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
