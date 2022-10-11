Ünlü rapçi Kanye West, 21 yaşındaki güzelle görüntülendi - Son Dakika
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Ünlü rapçi Kanye West, 21 yaşındaki güzelle görüntülendi

11.10.2022 12:50

Geçen akşam Los Angeles'da büyük bir elbise mağazasına girerken görüntülenen ünlü rapçi Kanye West'in yanındaki genç kadının 24 yaşındaki Brezilyalı model Juliana Nalu olduğu öğrenildi.

Twitter ve Instagram hesapları Yahudi karşıtı paylaşımları nedeniyle kilitlenen dünyaca ünlü rapçi Kanye West daha önce de birçok ünlü isimle sözlü tartışma yaşamıştı. Her yaptığı olay olan Kanye West şimdi de özel hayatıyla gündemde.

GÜZEL MODELLE GECELERDE

4 çocuğunun annesi Kim Kardashian'dan boşandıktan sonra birçok kişiyle görünen Kanye West geçtiğimiz akşam yanında genç bir güzelle yakalandı.

Son günlerin olaylı rapçisi Kanye West, 21 yaşındaki modelle yakalandı

ÖNCE YEMEK YEDİLER SONRA MAĞAZA GEZDİLER

Brezilyalı model Juliana Nalu ile birkaç kez görüntü veren Kanye, yeni kız arkadaşıyla elbise mağazasına girmeden İtalyan yemeklerinin yapıldığı bir restoranda yemek yedi.

Son günlerin olaylı rapçisi Kanye West, 21 yaşındaki modelle yakalandı

OTELE GİRERKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Kanye ve 21 yaşındaki model geçen Perşembe günü beraber bir otele girerken görüntülenmişti. Çiftin sevgili olup olmadığı hala bilinmiyor.

Son günlerin olaylı rapçisi Kanye West, 21 yaşındaki modelle yakalandı

ÜNLÜ MODELLERLE ÇALIŞTI

Model Nalu, 18 yaşındayken L'Oreal Paris Brezilya ürünlerinin reklam yüzü oldu. İsmini duyurduktan sonra Los Angeles'a geldi ve burada birçok dünyaca ünlü modelle çalışmaya başladı.

Son günlerin olaylı rapçisi Kanye West, 21 yaşındaki modelle yakalandı

KANYE WEST'E DESTEK VERMİŞTİ

Model Nalu ayrıca 2024 yılında Amerikan Başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklayan ve sürekli üzerinde 2024 yazan şapka giyen Kanye West'e destek olmak için üzerinde 2024 yazan şapka ile Instagram'da hikaye paylaştı.

Son günlerin olaylı rapçisi Kanye West, 21 yaşındaki modelle yakalandı
Son günlerin olaylı rapçisi Kanye West, 21 yaşındaki modelle yakalandı
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Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine Ünlü rapçinin tüm sosyal medya hesapları yasaklandı! Ünlü rapçinin tüm sosyal medya hesapları yasaklandı!

Kanye West, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü rapçi Kanye West, 21 yaşındaki güzelle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü rapçi Kanye West, 21 yaşındaki güzelle görüntülendi - Son Dakika
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