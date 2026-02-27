Ünlü rapçi Kanye West'ten Filistin sorusuna skandal yanıt - Son Dakika
Ünlü rapçi Kanye West'ten Filistin sorusuna skandal yanıt

Ünlü rapçi Kanye West\'ten Filistin sorusuna skandal yanıt
27.02.2026 18:14
Ünlü rapçi Kanye West\'ten Filistin sorusuna skandal yanıt
Haber Videosu

ABD'li rapçi Kanye West, kendine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla gündem oldu. Filistinliler hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine West, Gazze'de yaşanan soykırım ile yaşadığı şehirdeki şiddet olaylarını aynı kefeye koydu. West "Beni o sohbete çekmeyin. Şehrimde her hafta 14 çocuk ölüyor. Benimle bu konu hakkında konuşun." dedi.

ABD'li rapçi Kanye West, Los Angeles Uluslararası Havaalanı (LAX) terminalinde görüntülendiği sırada yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla tepki çekti. Filistinliler hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine West, konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını söyledi ve tartışmayı kendi yaşadığı şehirdeki şiddet olaylarına çekti.

"BENİ O SOHBETE ÇEKMEYİN"

West bir muhabirin, "Filistinliler hakkındaki düşünceleriniz neler?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu konuda yeterli bilgim yok. Dürüst olacağım, Güney Chicago'lu biriyim, Atlanta'da doğdum. Bu konuda yeterli bilgim yok. Herkes için sevgi var, ancak beni o sohbete çekmeyin. Şehrimde her hafta 14 çocuk ölüyor. Benimle bu konu hakkında konuşun."

West'in özellikle "beni o sohbete çekmeyin" ifadesi dikkat çekerken, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ileChicago'daki şiddet olaylarını aynı kefeye koyması tepki aldı.

DAHA ÖNCE DE SİYASİ ÇIKIŞLARI OLMUŞTU

Kanye West, geçmişte de siyasi ve toplumsal konulara ilişkin çıkışlarıyla sık sık gündeme gelmişti. Ünlü rapçinin özellikle sonradan özür dilediği Yahudi karşıtı mesajları nedeniyle markalarla olan anlaşmaları iptal edilmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Yani skandal oluşu göreceli. Adamın öncelikleri var, ve kendi şehri herşeyden önce geliyor demek ki. Sizin için en önce gelen başka milletin soylırımı olabilir, ama West Bey için kendi evlatları en önde.. Saygısız başlık atmayın. 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
