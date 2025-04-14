Ünlü rapçi Sansar Salvo babasına şiddet uyguladı, ölümle tehdit etti - Son Dakika
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Ünlü rapçi Sansar Salvo babasına şiddet uyguladı, ölümle tehdit etti

Ünlü rapçi Sansar Salvo babasına şiddet uyguladı, ölümle tehdit etti

Geçtiğimiz Aralık ayında kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanıp 3 ay cezaevinde kalan ünlü rapçi Sansar Salvo, geçtiğimiz haftalarda tahliye edildi. Ancak serbest kalışının ardından Sansar Salvo, bu kez farklı bir skandalla gündeme geldi. Rapçi, babasına şiddet uyguladığı anları kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştı ve büyük tepki topladı.

14.04.2025 08:45
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Kliplerinde yasaklı madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle geçtiğimiz Aralık ayında tutuklanarak 3 ay cezaevinde kalan ve kısa süre önce tahliye edilen ünlü rapçi Sansar Salvo, bu kez farklı bir skandalla gündeme geldi. Sosyal medya hesabında babasına şiddet uyguladığı görüntüleri paylaşan Salvo, büyük tepki toplarken, yaptığı açıklamalarla da gündemi sarstı.

Ünlü rapçi Sansar Salvo babasına şiddet uyguladı, ölümle tehdit etti

ŞİDDET UYGULADI VE TEHİDTLER SAVURDU

Sansar Salvo, babasına şiddet uyguladığı anları kayda alıp sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, Sansar Salvo'nun babasına fiziksel şiddet uyguladığı ve tehditler savurduğu görüldü. Rapçinin, babasına "Eğer o vesayeti alırsan bunları her gün yaşarsın. Yaşlı başlı adamsın seni öldürürüm" dediği duyuldu.

AĞIR İFADELER KULLANDI

Gün içinde onlarca video çekip ailesine ve akrabalarına hakaretler eden Salvo, "Ailemin ve akrabalarımın tek derdi, lükslerinden feragat etmeden benim emeklerimle kendi istedikleri yatırımı yapmak. Beni uyuşturucuya alıştıran Selahattin Ergün ve hak yiyen şerefsizlerle ticaret yaptınız. Ailem ve babam namussuzdur. Eski kız arkadaşım Tuğba Demir'in vefatıyla ilgili de çeşitli imalarda bulundular. Günlerdir sinir krizi geçiriyorum" dedi. Babasına vurduğu anları Salvo, "Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın" diyerek, evi dağıttı ve babasından para aldı. Annesine ise sosyal medyada tepki gösteren rapçi, "Hiçbir şekilde ulaşamıyorum, anne cevap ver" diye yazdı.

TEPKİLERİN HEDEFİNDE

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından kamuoyundan tepki yağdı. Kullanıcılar, Sansar Salvo'nun bu davranışlarını kınayarak, aile içi şiddetin asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

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Son Dakika Magazin Ünlü rapçi Sansar Salvo babasına şiddet uyguladı, ölümle tehdit etti - Son Dakika

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