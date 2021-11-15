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Ünlü sanatçı Fedon, "Kanser oldu, ölüyor" diyenlere inat denize atladı - Son Dakika

Ünlü sanatçı Fedon, "Kanser oldu, ölüyor" diyenlere inat denize atladı

15.11.2021 20:07

Bronzluğu ve Bodrum aşkıyla tanınan ünlü sanatçı Fedon, sevenlerine sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Çok iyi durumda olduğunu belirten Fedon, "'Fedon hasta, kanser oldu, ölüyor' diyenlere nispet gidiyorum." diyerek denize atladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ünlü sanatçı Fedon Kalyoncu, sağlık durumu ile ilgili çıkan haberlere yaptığı açıklama ile açıklık getirdi. 2 yıl önce böbreğinde bir tümör ortaya çıktığını ve başarılı bir ameliyatla o tümörün alındığını söyleyen Fedon, ameliyattan 15 gün sonra iyileşip çalışmaya başladığını dile getirdi.

"SAĞLIKLI OLDUĞUM SÜRECE SAHNEDE OLACAĞIM"

Şu anda sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade eden Fedon, "Allah sağlık verdiği müddetçe sahnelerde olacağım, sizlerle olacağım." diye konuştu.

"ÜZÜLÜYORUM"

Fedon, şunları dile getirdi:

Hayırlı haftalar diliyorum. Bugün internette, sosyal medyada bir haberler dolaşıyor. Ben de şahit oldum, şahsen ben de üzüldüm. 'Fedon kanser, Fedon çaresiz bir hastalığa yakalandı' gibi haberler. Tabi doğru, yanlış olarak tartışılır. 2 yıl önce böbreğimde bir tümör vardı, kanser olarak çıktı. Ameliyatımı başarılı bir şekilde oldum ve 10-15 gün sonra da çalışmaya başladım. Tabi kısmet 2 sene sonraya bu haberin çıkmasıymış. Şunu söylemek istiyorum, yanlış anlamayın. Çok sağlıklıyım. 2 yıldır sürekli çalışıyorum. Hastalık, kanser ağır bir laf ama kalp hastalığı gibi, grip gibi bir hastalık olarak görmeye artık alışmamız lazım. Çünkü zaman ilerliyor, çağ atladık, tedavisi mümkün, işte karşınızdayım. Bakmayın böyle giyindiğime, sabahları biraz serin oluyor. Birazdan denize gireceğim."

"ÇOK İYİYİM"

Dün akşam Antalya'da çalıştığını ifade eden Fedon, "Fedon sağlam, sevenlerine sevmeyenlerine bunu bir görev olarak duyurmayı addediyorum kendime. Çok iyiyim Allah sağlık verdiği müddetçe sahnelerde olacağım, sizlerle olacağım. Beni merak edenler için küçük bir açıklama yapmakta fayda görüyorum. Hepinize sevgilerimin, saygılarımın kabulünü, hoşça kalın, Fedonca sevgiler." diye konuştu.

DENİZE ATLADI

Fedon, iskele üzerinde yaptığı açıklamanın ardından üzerini çıkarıp "Bugün 15 Kasım 2021. 'Fedon hasta, kanser oldu, ölüyor' diyenlere nispet gidiyorum." diyerek denize atladı.

Ünlü sanatçı Fedon, Kanser oldu, ölüyor diyenlere inat denize atladı
Ünlü sanatçı Fedon, Kanser oldu, ölüyor diyenlere inat denize atladı
Ünlü sanatçı Fedon, Kanser oldu, ölüyor diyenlere inat denize atladı
Ünlü sanatçı Fedon, Kanser oldu, ölüyor diyenlere inat denize atladı

Bodrum, Kanser, Tümör, Fedon, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü sanatçı Fedon, 'Kanser oldu, ölüyor' diyenlere inat denize atladı - Son Dakika Magazin


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