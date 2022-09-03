Ünlü şarkıcı Britney Spears, yeni bir çıplak pozunu paylaştı: Paylaşımlarım sürecek - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Britney Spears, yeni bir çıplak pozunu paylaştı: Paylaşımlarım sürecek

03.09.2022 10:22

Ünlü şarkıcı Britney Spears, paylaştığı çıplak pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Yeni bir çıplak pozunu paylaşan Spears, paylaşımlarına bu yönde devam edeceğinin sinyalini verdi.

Ünlülerin çocukları genellikle son görüntüleri ya da çocukluklarıyla gündeme geliyor. Fakat dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın oğulları, bambaşka bir konuyla magazin basınına haber olmuştu. Ünlü şarkıcının çocukları annelerinin yaşam biçiminden ve çıplak paylaşımlarından rahatsız olduklarını dile getirerek, tepki gösterdi.

ANNELERİNİ ELEŞTİRDİLER

Ünlü şarkıcının oğulları, bu kez de annelerine yönelik eleştirel ifadeleriyle gündem oldu. Britney Spears'ın 15 yaşındaki oğlu Jayden'ın Cuma günü yayınlanan bir röportajı tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Annesini eleştiren Jayden, 'bir kitap al ve bir tane oku' ve 'dikkat çekmek için soyunuyor' gibi ifadeleriyle annesine yüklendi.

YİNE ÇIPLAK POZ PAYLAŞTI

Oğlunun eleştirilerine, yine soyunarak cevap veren Britney Spears, yaptığı açıklama sonrasında hem destek hem de eleştiri ile karşılaştı. Çektiği videoda Elton John ile çalıştığı için çok heyecanlı olduğunu ve kendisine çocukluktan bu yana hayran olduğunu dile getiren Britney Spears, devamında oğullarını ne kadar çok sevdiğini ve onları çok zeki bulduğunu açıklayarak, tepkilerine yanıt verdi.

PAYLAŞIMLARA DEVAM EDECEK

Ancak Instagram paylaşımlarına devam edeceğini açıklayan Spears, "Ama tahmin et ne var? Sana bir haberim var… Ben de Tanrı'nın çocuğuyum, hepimiz Tanrı'nın gözündeyiz… bu yüzden hayır üzgünüm… Hayır demeyi öğrendim" dedi.

İşte o pozlar:

Annelerinin çıplak pozları, Britney Spears'ın oğullarını çileden çıkarmıştı! Yeni poz paylaştı
Annelerinin çıplak pozları, Britney Spears'ın oğullarını çileden çıkarmıştı! Yeni poz paylaştı
Annelerinin çıplak pozları, Britney Spears'ın oğullarını çileden çıkarmıştı! Yeni poz paylaştı
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Britney Spears, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Britney Spears, yeni bir çıplak pozunu paylaştı: Paylaşımlarım sürecek - Son Dakika


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