Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, garsonluk yaparken görüntülendi - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, garsonluk yaparken görüntülendi

22.07.2023 17:15

ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, Alabama'da bir waffle dükkanında garsonluk yaparken görüntülendi. Ünlü şarkıcı, diğer çalışanlarla aynı şartlarda çalışarak ve molaya çıkarak dikkat çekti.

Summertime Sadness, Born To Die gibi şarkılarıyla dünya müzik listelerine giren ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, ABD'nin Alabama eyaletinde bir waffle dükkanında çalışırken görüntülendi.

EKİP ARKADAŞLARIYLA AYNI ŞARTLARDA ÇALIŞTI

PageSix'in aktardığına göre; ünlü şarkıcı mavi gömlek, kısa siyah etek, beyaz spor ayakkabılar ve göğsünde üzerinde adının yazılı olduğu bir etiketten oluşan bir üniforma giydi. Bir hayranı tarafından videoya çekildiğini gören şarkıcı, "Ah şu adama bak! Aman Tanrım, Charlie onun çekmesine izin verme" diyerek yanındakileri uyardı. Ünlü isim daha sonra hayranları ve çalışanlarla fotoğraf çektirdi. Dünyaca ünlü yıldızı, neden garsonluk yaptığı bilinmezken diğer servis elemanlarıyla aynı saatte mesai yaptığı ve birlikte molaya çıkması da dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, garsonluk yaparken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, garsonluk yaparken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, garsonluk yaparken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, garsonluk yaparken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, garsonluk yaparken görüntülendi
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Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, garsonluk yaparken görüntülendi - Son Dakika


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