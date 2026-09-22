Trossard'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trossard'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trossard\'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard’ın sakatlığı devam ediyor. Topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi bulunan tecrübeli futbolcu, Belçika Milli Takımı’nın iki gündür devam eden antrenmanlarında yer alamadı. 31 yaşındaki Trossard'ın, milli takım forması giyemeyeceği, 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor ile mücadelede sahalara döneceği belirtiliyor.

Süper Lig devi Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle son iki resmi maçta kadroda yer alamayan Belçikalı yıldız Leandro Trossard’ın tedavi süreci devam ediyor.

BELÇİKA'DA DA ANTRENMANLARA ÇIKAMIYOR

Topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edilen 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sakatlığı sebebiyle Belçika Milli Takımı’nın son iki gündür gerçekleştirdiği antrenmanlarda da takımla birlikte çalışamadı.

Trossard'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu

GERİ DÖNÜŞ MAÇI KOCAELİSPOR

Siyah-beyazlıların hücum hattındaki en etkili silahlarından biri olan Trossard’ın sağlık durumu yakından takip edilirken, sağlık heyetinin raporuna göre deneyimli yıldızın, milli ara sonrasında Süper Lig’de 11 Ekim Pazar günü oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında sahadaki yerini alması bekleniyor. Böylece Trossard, Belçika Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edemeyecek. 

Trossard'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 karşılaşmada görev alan Leandro Trossard, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

Leandro TrossardKocaelisporMilli TakımBeşiktaşBelçikaFutbolPazarSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksekova’da hayatını kaybeden 57 yaşındaki adamın cenazesi kilometrelerce omuzlarda taşındı Yüksekova'da hayatını kaybeden 57 yaşındaki adamın cenazesi kilometrelerce omuzlarda taşındı
Ramazan umresi için gittiler, 8 aydır Suudi Arabistan’dan dönemiyorlar Ramazan umresi için gittiler, 8 aydır Suudi Arabistan'dan dönemiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile görüştü
Şişli’de korkunç olay: Silah sesine koştu, oğlunu başından vurulmuş buldu Şişli'de korkunç olay: Silah sesine koştu, oğlunu başından vurulmuş buldu
Gaziosmanpaşa’daki dayak olayında yeni perde Kiracı, ev sahibi Wilma Elles’i işaret etti Gaziosmanpaşa'daki dayak olayında yeni perde! Kiracı, ev sahibi Wilma Elles'i işaret etti
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında! BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak
Düziçi’nde kaybolan Ayşegül Yaşar cinayetinde 3 kişi adliyede Ormandaki mezarı şüpheli gösterdi Düziçi'nde kaybolan Ayşegül Yaşar cinayetinde 3 kişi adliyede! Ormandaki mezarı şüpheli gösterdi
18:12
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
17:30
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray! Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında
17:30
Trump BM’de konuştu İran’a önce yüklendi sonra anlaşma için tarih verdi
Trump BM'de konuştu! İran'a önce yüklendi sonra anlaşma için tarih verdi
17:13
Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır
Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır
16:54
Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun’un cezası belli oldu
Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
16:48
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
16:15
Bakan Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 18:14:17. #.0.3#
SON DAKİKA: Trossard'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement