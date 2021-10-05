Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de Tuğçe Demirbilek'le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu. 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenen ve 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldığı magazin basınına bomba gibi düştü. Ayrılık kararının ardından ailesiyle yaşadığı evden taşınan Zanna, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ayrılık iddiasını doğruladı.

"AYRILIK KARARI ALDIK"

Boşanma kararının basına yansımasından sonra açıklama yapan Danilo Zanna, "Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz" ifadelerini kullandı.

Birlikte yaşadıkları Etiler'deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve taşındı.