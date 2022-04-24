Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan evlilik sorusuna şaşırtan cevap: Çok aşığım, evlenirim - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan evlilik sorusuna şaşırtan cevap: Çok aşığım, evlenirim

24.04.2022 16:26

YouTube'da yayınlanan Mehmet Demirkol'un programına misafir olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un evlilik itirafı şaşırttı. Uzun süredir ekranlarda gözükmeyen isim Demirkol'un "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna karşılık "Çok aşığım, evlenirim" cevabını verdi.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 2018 yılında evlendiği Berk Suyabatmaz ile 2019 yılında boşanma kararı almıştı. Güzel sunucu şu sıralar kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile aşk yaşıyor.

EVLİLİK İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Burcu Esmersoy , konuk olduğu YouTube programında özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Ünlü sunucu Demirkol'un "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna karşılık "Çok aşığım, evlenirim" yanıtını verdi.

Burcu Esmersoy'dan Flaş Evlilik İtirafı!

"BUNDAN SONRA SORU MU SORULUR?"

Esmersoy'u bu açık sözlü yanıtına karşılık Mehmet Demirkol'un "Bundan sonra soru mu sorulur?" yanıtını vermesi stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Burcu Esmersoy'dan evlilik sorusuna olay cevap: Çok aşığım, evlenirim

"ARTIK 'HAYIRLI OLSUN' DEYİN"

Eski eşi ile 2019 yıllarında yollarını ayıran Burcu Esmersoy geçtiğimiz aylarda sevgilisi ile görüntülenmiş ve gazetecilerin "Burcu Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun, ne zaman başladı?" sorusuna karşılık "Artık 'Hayırlı olsun' deyin, ilişkimiz uzun zamandır var" karşılığını vermişti.

Burcu Esmersoy'dan evlilik sorusuna olay cevap: Çok aşığım, evlenirim

EKRANLARA DÖNÜŞ İÇİN SİNYAL VERDİ

Yine Demirkol'un ekranlara geri dönüp dönmeyeceğini sormasına karşılık Burcu Esmersoy'un "Gece 12'de program yapacaksın deseler bir saniye beklemem" yanıtını vermesi de dikkat çekti. Ünlü sunucu böylece ekranlara dönüş için ilk sinyali de verdi.

Burcu Esmersoy'dan evlilik sorusuna olay cevap: Çok aşığım, evlenirim
Burcu Esmersoy'dan evlilik sorusuna olay cevap: Çok aşığım, evlenirim
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan evlilik sorusuna şaşırtan cevap: Çok aşığım, evlenirim
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan evlilik sorusuna şaşırtan cevap: Çok aşığım, evlenirim
YORUMLAR
500
Oyuncu Demet Evgar'dan iddialı hamilelik pozları geldi Oyuncu Demet Evgar'dan iddialı hamilelik pozları geldi Kız arkadaşına denizaltında sürpriz evlilik teklifi yaptı Kız arkadaşına denizaltında sürpriz evlilik teklifi yaptı

Mehmet Demirkol, Burcu Esmersoy, Youtube, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan evlilik sorusuna şaşırtan cevap: Çok aşığım, evlenirim - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan evlilik sorusuna şaşırtan cevap: Çok aşığım, evlenirim
16:25 HDP'li Paylan'nın kanun teklifine Fahrettin Altun'dan sert tepki: Gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir
16:22 Şanlıurfa'da zabıta aracına kilitlenen küçük çocuğun bağırışı sosyal medyada gündem oldu! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı!
16:08 Attığı taş nedeniyle polis memurunun ikinci kattan düşerek şehit olmasına sebep olan şüphelinin dosyası kabarık çıktı
15:43 Eşini 3 çocuğunun gözü önünde öldürdü! Komşular perdedeki kan izini çarşafla kapadı
15:39 AK Parti'nin kendi yaptırdığı anket sonuçları paylaşıldı: Partinin yüzde 36'nın altına düşmediği belirtildi
15:37 İftar programına Cemal Enginyurt ile AK Partili vekil Hacı Turan'ın tartışması damga vurdu
15:28 Türkiye'den 1915 olayları için bir kez daha 'soykırım' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki!
14:28 Zelenski ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştü! Garantörlük konusunda dikkat çeken açıklama geldi
14:06 23 Nisan paylaşımı için "Erdoğan'a gönderme" denilmişti! Erdoğan Bayraktar'ın "Atatürk" yorumu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 16:35:50. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan evlilik sorusuna şaşırtan cevap: Çok aşığım, evlenirim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement