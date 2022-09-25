Sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un son fotoğrafı takipçilerini mest etti - Son Dakika
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Sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un son fotoğrafı takipçilerini mest etti

25.09.2022 23:49
Sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un son fotoğrafı takipçilerini mest etti

Sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un kırmızı elbisesiyle verdiği poz, mest etti. Takipçileri Erol için "Mükemmelsin" yorumlarını yaptı.

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan ünlü sunucu Esra Erol'un ailesinin yaşantısı da merak ediliyor. Ünlü isim bir süreden bu yana gözlerden uzak olan kardeşi Eda Erol, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

ALİŞAN'LA BİRLİKTELİKLERİ ÇOK KONUŞULDU

Eda Erol'un geçtiğimiz yıllarda ünlü şarkıcı Alişan'la nişanlanıp daha sonra ayrılması, magazin basınında günlerce konuşuldu. Alişan dünyaevine girerken, Eda Erol şu ana kadar kimse ile ciddi bir adım atmadı.

SON POZU OLAY OLDU

Eda Erol'un Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ise çok konuşuldu. Erol, sütyensiz pozunu takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafa "Mükemmelsin, harika görünüyorsun" gibi yorumlar geldi.

İşte Erol'un o pozu:



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Esra Erol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un son fotoğrafı takipçilerini mest etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un son fotoğrafı takipçilerini mest etti - Son Dakika
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