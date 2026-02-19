Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü sunucu Esra Sönmezer\'den temizlikçi ücretlerine isyan
19.02.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü sunucu Esra Sönmezer\'den temizlikçi ücretlerine isyan
Haber Videosu

Sunucu Esra Sönmezer, yayınladığı videoda temizlikçilere ödediği ücretleri eleştirdi. İki katlı evi için ödemelerini örnek gösteren Sönmezer, artan temizlikçi ücretlerinden dert yandı.

Türkiye'de düzenlenen bir güzellik yarışmasını kazanmasının ardından çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yapan Esra Sönmezer, sosyal medyada gündem olan bir paylaşım yaptı. TikTok hesabından yayınladığı videoda temizlikçi ücretlerini ele alan Sönmezer, kendi verdiği ücreti örnek vererek tartışma başlattı.

'TEMİZLİKÇİ ÜCRETİ 6 BİN TL'

Sönmezer paylaşımında, "Temizlikçi ücreti 6 bin TL oldu. Alt kat 6, üst kat 6, toplam 12 bin TL ödüyorum. Haftada bir gelse ayda 48 bin TL, üç eve gitse 150 bin TL, ayda 600 bin TL kazanır. Bence herkes temizlikçi olmalı" ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Sunucunun bu yorumları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Sönmezer'in sözlerine tepki göstererek, "Pahalı buluyorsan kendin yap" yorumunda bulundu.

TACINI SAHNEYE ATMIŞTI

Esra Sönmezer, 23 Şubat 1983'te İstanbul'da dünyaya geldi. Arnavut kökenli bir ailenin tek çocuğu olan Sönmezer, 2002 yılında Türkiye'de düzenlenen güzellik yarışmasında birinci seçilerek geniş kitlelerce tanınan bir isim oldu. Aynı yıl katıldığı Dünya Güzeli yarışmasında dördüncülük elde etti, ancak yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını sahneye attı.

Sönmezer, kariyerine TURKCELL reklamlarında rol alarak devam etti; ancak annesini kaybetmesi nedeniyle altı yıl boyunca çalışma hayatına ara verip eğitimine odaklandı. 2004–2007 yılları arasında şan, solfej ve musiki dersleri alan Sönmezer, 2007'de Müjdat Gezen'in teşvikiyle Müjdat Gezen Aktör Studio'ya katıldı ve tiyatro, dans, müzik, diksiyon ile sinema dersleri aldı. Tiyatro kariyerinde Savaş Dinçel Sahnesi'nde, Müjdat Gezen ile "Jüri" adlı kabarede ve Oda Tiyatrosu ekibiyle "Meyhane'de Tiyatro" oyunlarında rol aldı.

Esra Sönmezer, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Aydın Gökmenoğlu Aydın Gökmenoğlu:
    Kendi pisliğini kendin temizle o zamam 41 6 Yanıtla
  • Davut Cirak Davut Cirak:
    Para vermek zoruna gidiyorsa kendin yapacaksın 35 5 Yanıtla
  • Deniz Memis Deniz Memis:
    kendin temizle bide emekçiye laf söyleme 23 5 Yanıtla
  • Aslan Şahinci Aslan Şahinci:
    Temizlikci ol seni tutan mı var. 23 5 Yanıtla
  • Polat Güneş Polat Güneş:
    SEN KENDİN TEMİZLE YAPRAK BAKIŞLI 13 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680’e Çıkardı Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680'e Çıkardı
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
Destici: PKK’nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz
Bakan Tekin’den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince... Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyon için beklenen oldu 3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyon için beklenen oldu

13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
12:54
Lamine Yamal’dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 13:27:42. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.