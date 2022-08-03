Alişan, evli olan İzzet Antebi ile mesajları ortaya saçılan Çağla Şıkel'e güveniyor: Öyle biri değil - Son Dakika
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Alişan, evli olan İzzet Antebi ile mesajları ortaya saçılan Çağla Şıkel'e güveniyor: Öyle biri değil

03.08.2022 15:45

Türkücü Alişan, Didem Sarı'nın eski eşi İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in mesajlarını yayınlaması hakkında yorum yaptı. Uzun süre birlikte çalıştığı yakın arkadaşı Şıkel'e destek veren Alişan, "Evli bir insanla Çağla'nın adının yan yana gelmesi yanlış. Çağla öyle biri değil" değerlendirmesinde bulundu.

Yoğun konser maratonundan artan kalan vakitte ailesiyle Bodrum'da tatil yapan sevilen şarkıcı Alişan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Oğlu ve yeğeniyle alışverişe çıkan Alişan, Çağla Şıkel'in İzzet Antebi ile olan mesajları hakkında konuştu.

"EVLİ BİR İNSANLA ÇAĞLA'NIN ADININ YAN YANA GELMESİ YANLIŞ"

Habertürk'te yer alan habere göre, Didem Sarı'nın evli olduğu dönemde İzzet Antebi ve Çağla Şıkel'in mesajlarını ifşa etmesiyle ilgili konuşan Alişan, dostuna sahip çıktı. Konuya çok hakim olmadığını söyleyerek dostu Çağla Şıkel'e destek olan Alişan, "Hiç vakıf olmadığım bir konu ama şunu çok iyi biliyorum ki yanlış anlaşılmadan ibarettir. Çağla, arkadaş canlısı bir insan. Farklı yerlere çekmek doğru olmaz. Evli bir insanla Çağla'nın adının yan yana gelmesi yanlış. Çağla öyle biri değil" dedi.

"GENİŞ BİR AİLEM OLUNCA VIP ARAÇ ALDIM"

Kalabalık bir aile oldukları için Bodrum'da ev tuttuklarını söyleyen Alişan, vaktinin büyük bir kısmını ailesiyle geçirdiğini belirtti. Yeni arabası hakkında da konuşan türkücü, "Geniş bir aileye sahibim, çok şükür ama bir yerden bir yere gitmek çok zor oluyor. O yüzden VIP bir araç aldım. Malum, anca sığıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Çağla Şikel, Alişan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alişan, evli olan İzzet Antebi ile mesajları ortaya saçılan Çağla Şıkel'e güveniyor: Öyle biri değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alişan, evli olan İzzet Antebi ile mesajları ortaya saçılan Çağla Şıkel'e güveniyor: Öyle biri değil - Son Dakika
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