Alişan, evli olan İzzet Antebi ile mesajları ortaya saçılan Çağla Şıkel'e güveniyor: Öyle biri değil

Yoğun konser maratonundan artan kalan vakitte ailesiyle Bodrum'da tatil yapan sevilen şarkıcı Alişan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Oğlu ve yeğeniyle alışverişe çıkan Alişan, Çağla Şıkel'in İzzet Antebi ile olan mesajları hakkında konuştu.

"EVLİ BİR İNSANLA ÇAĞLA'NIN ADININ YAN YANA GELMESİ YANLIŞ"

Habertürk'te yer alan habere göre, Didem Sarı'nın evli olduğu dönemde İzzet Antebi ve Çağla Şıkel'in mesajlarını ifşa etmesiyle ilgili konuşan Alişan, dostuna sahip çıktı. Konuya çok hakim olmadığını söyleyerek dostu Çağla Şıkel'e destek olan Alişan, "Hiç vakıf olmadığım bir konu ama şunu çok iyi biliyorum ki yanlış anlaşılmadan ibarettir. Çağla, arkadaş canlısı bir insan. Farklı yerlere çekmek doğru olmaz. Evli bir insanla Çağla'nın adının yan yana gelmesi yanlış. Çağla öyle biri değil" dedi.

"GENİŞ BİR AİLEM OLUNCA VIP ARAÇ ALDIM"

Kalabalık bir aile oldukları için Bodrum'da ev tuttuklarını söyleyen Alişan, vaktinin büyük bir kısmını ailesiyle geçirdiğini belirtti. Yeni arabası hakkında da konuşan türkücü, "Geniş bir aileye sahibim, çok şükür ama bir yerden bir yere gitmek çok zor oluyor. O yüzden VIP bir araç aldım. Malum, anca sığıyoruz" ifadelerini kullandı.