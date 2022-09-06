Türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle büyük bir tehlike atlatmıştı. Kazada Tatlıses'in yanına koşanlardan biri de kızı Dilan Çıtak oldu. Tatlıses ailesi, kazanın şokunu atlatmalarının ardından normal hayatlarına döndü.
Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son pozuyla dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğundan biri olan ve babası tarafından yıllar sonra kabul edilen Dilan Çıtak Tatlıses sahne tarzında sınırları zorladı.
Babasının geçirdiği kaza sonrası küs olduğu kardeşi İdo Tatlıses ile barışan Dilan Çıtak hem evlilik hazırlığı yapıyor hem de sahnelerine devam ediyor.
İşte o poz:
Son Dakika › Magazin › İbo'nun kızı Dilan Çıtak'ın transparan pantolonuna yorum yağdı: Bütün için görünüyor - Son Dakika