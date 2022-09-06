İbo'nun kızı Dilan Çıtak'ın transparan pantolonuna yorum yağdı: Bütün için görünüyor - Son Dakika
Üye Girişi

İbo'nun kızı Dilan Çıtak'ın transparan pantolonuna yorum yağdı: Bütün için görünüyor

06.09.2022 16:20

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı. Transparan bir pantolon tercih eden Çıtak'a, "Bütün için görünüyor" şeklinde eleştiriler geldi.

Türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle büyük bir tehlike atlatmıştı. Kazada Tatlıses'in yanına koşanlardan biri de kızı Dilan Çıtak oldu. Tatlıses ailesi, kazanın şokunu atlatmalarının ardından normal hayatlarına döndü.

SON POZU OLAY OLDU

Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son pozuyla dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğundan biri olan ve babası tarafından yıllar sonra kabul edilen Dilan Çıtak Tatlıses sahne tarzında sınırları zorladı.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYOR

Babasının geçirdiği kaza sonrası küs olduğu kardeşi İdo Tatlıses ile barışan Dilan Çıtak hem evlilik hazırlığı yapıyor hem de sahnelerine devam ediyor.

İşte o poz:

İbrahim Tatlıses'in kızının transparan pantolonu olay oldu: Bütün için görünüyor
YORUMLAR
500
Şarkıcı Hüseyin Tatlı: 'Abim, 'İmparator' olma özelliğini akşam sahneye çıkarak gösterdi' Şarkıcı Hüseyin Tatlı: 'Abim, 'İmparator' olma özelliğini akşam sahneye çıkarak gösterdi' İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı: Şarampole yuvarlanıp akşam halay çektiren dünyadaki ilk kişi İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı: Şarampole yuvarlanıp akşam halay çektiren dünyadaki ilk kişi

İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbo'nun kızı Dilan Çıtak'ın transparan pantolonuna yorum yağdı: Bütün için görünüyor - Son Dakika


Son Dakika
16:20 İbo'nun kızı Dilan Çıtak'ın transparan pantolonuna yorum yağdı: Bütün için görünüyor
16:13 Fenerbahçe'den Avrupa Ligi'nde büyük başarı! Listeye giren tek Türk takımı oldu
15:48 Venedik film festivaline Dilan Çiçek Deniz damgası! Güzelliğiyle hayran bıraktı
15:48 İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma yetkisini aldı
16:12 Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da: Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak
15:31 Akşener'in "Aynı masada olmayız" sözlerine HDP'den yanıt! "Ve 'Biz demokratik, özgür, huzurlu bir ülke istiyoruz' öyle mi?"
15:23 11. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Abdullah Gül'ün CHP'li vekille adaylığı hakkında görüştüğünü yalanladı
15:16 İngiltere'de "Kazanmak için döndür" adlı yarışma programında verilen ödül: 4 aylık elektrik faturalarınızı ödüyoruz
15:13 Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını sosyal medyadan duyurdu! "Türk milliyetçilerinin bağımsız cumhurbaşkanı adayı"
15:11 EGM, CHP'li Murat Bakan'ın polislerin maaş promosyonuyla ilgili iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 16:24:26. #1.11#
SON DAKİKA: İbo'nun kızı Dilan Çıtak'ın transparan pantolonuna yorum yağdı: Bütün için görünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement