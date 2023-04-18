İbrahim Tatlıses'in Irak ziyaretinde izdiham yaşandı! Polisten kalabalığa biber gazlı müdahale - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in Irak ziyaretinde izdiham yaşandı! Polisten kalabalığa biber gazlı müdahale

18.04.2023 14:50

İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde hayranları tarafından büyük bir ilgi gördü. Bir mağaza açılışına katılan Tatlıses, "Irak ve Erbil benim kalem" ifadelerini kullandı. Etkinliğin ilerleyen anlarında Tatlıses'i görmek isteyen vatandaşlar izdihama yol açarken, olay yerine gelen polis, kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, şarkıcı Berdan Mardini ve oyuncu Şafak Sezer ile Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine geldi. Uluslararası Erbil Havaalanına iniş yapan Tatlıses, Erbil halkının büyük ilgisiyle karşılandı.

POLİS, KALABALIĞA MÜDAHALE ETTİ

Erbil'de bir erkek giyim firmasının mağaza açılışına katılan Tatlıses, gördüğü büyük ilgi karşısında memnuniyetini ifade ederek, "Irak ve Erbil benim kalem" dedi. Mağaza açılışında toplanan binlerce Tatlıses hayranı ise "İbo" sloganları attı. Öte yandan, gecenin ilerleyen saatlerine kadar Tatlıses'in mağazadan çıkmasını bekleyen hayranlar arasında izdiham yaşandı. Polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Kaynak: İHA
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İbrahim Tatlıses, Erbil, Irak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in Irak ziyaretinde izdiham yaşandı! Polisten kalabalığa biber gazlı müdahale - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in Irak ziyaretinde izdiham yaşandı! Polisten kalabalığa biber gazlı müdahale - Son Dakika
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