Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'nun başına filmleri aratmayacak mafya tehdidi!

Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan 'Cep Herkülü' adlı filmi çekmek üzere Bulgaristan'da çalışan ünlü yapımcı Mustafa Uslu, çekimler sırasında Bulgar iş insanı Slvestar Lenenov'la bir anlaşma yaptı. Anlaşma karşılığında Uslu, Lenenov'dan Bulgaristan'da yardım alacak ve çekimleri tamamlayacaktı. İddiaya göre film çekimi bittikten sonra parasını alan Lenenov, ünlü yapımcıdan 6 milyon lira alacağı olduğunu öne sürerek ikinci kez para istedi. Uslu ise film çekimi gerçekleştikten sonra paranın verildiğini söyledi. Çekimler sonrası parasını tahsil ettiği halde etmediğini ileri süren Lenenov, devreye "hatırı sayılır" kişileri soktu.

KOBRA'DAN ÖLÜM TEHDİDİ

Mustafa Uslu'yu bir süre sonra Eldaniz Azimov ve 'Kobra' lakaplı Vedat Karataş aradı. Azimov ve Karataş ünlü yapımcıyı ölümle tehdit etmeye başladı. Uslu'yu tehdit eden ikilinin ardından bu kez menajer Hasan Basri Sarıkaya devreye girdi. Sarıkaya; Lenenov'un parasını istediğini söyleyerek, Rusya'da yeraltı dünyasının en etkili ismi olarak bilinen Zahariy Kalaşov'un, işin içinde olduğunu ve parayı vermesi gerektiğini söyledi. Uslu, kendisini ölümle tehdit ederek para tahsil etmeye çalışan yapımcı Sarıkaya, Azimov ve Karataş'ı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç isim, geçen ay İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

MAFYA ÜYESİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Rus mafyası Zahariy Kalaşov'un üyesi olduğu düşünülen Eldaniz Azimov, Uslu'dan 6 milyon lira tahsil etmeye çalıştığı ve yağma suçu işlediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesine başvurulan Hasan Basri Sarıkaya, "Mustafa benim 25 yıllık arkadaşım. Amacım ona yardım etmekti. Vedat bana ulaştı.

Yanında Eldaniz Azimov ve Serdar Adak isimli şahıslarla geldi. Mustafa'nın borcu olduğunu söyledi. Ben de arkadaşım olduğu için Mustafa'yı aradım. Fakat sonra Eldaniz'in Rus mafya liderinin aracılığıyla geldiğini öğrendim. Mustafa'yı tehdit etmedim. Yardım etmek istedim" dedi. Vedat Karataş, olayla bir ilgisi olmadığını sadece Hasan Basri'yle buluşup durumu konuştuklarını ve kimseyi tehdit etmediğini söyledi. İfadesi alınan diğer bir isim Eldaniz Azimov ise suçlamaları reddederek, 'Ben işçiyim. Bana gelen bilgiyi arkadaşıma ilettim. O da Hasan Basri'ye iletmiş. Kimseyi tehdit etmedim' dedi. Hasan Basri Sarıkaya ve Vedat Karataş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAĞMACILARA DAVA

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılıkça, Uslu'yu yağmalaya çalışan 5 şüpheli hakkında 1'i tutuklu, 2 adli kontrollü 2 yakalamalı 5 şüpheli hakkında, 'Birden fazla kişi tarafından suç örgütlerinin korkutucu gücünden yaralanarak yağma' suçundan 15'er yıla kadara hapis istemiyle dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede, Uslu'nun yağmalanmaya çalıştığına ilişkin ele geçirdiği ses kayıtları çözümlerine yer verilirken, Uslu'nun Slvestar Lenenov'la iş ilişkisi olduğu, film çekimleri sonrasında ödeme yapmasına rağmen Silvester'in 6 milyonluk alacağı olduğunu iddia ederek parayı tahsil etmeye çalıştığı anlatıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Parayı tahsil edemeyen Slvestar'ın Rus mafyasının önemli isimlerinden biri olan Zahariy Kalaşov'a işi havale ettiği, 'Deniz' kod adlı üye Eldeniz Azimov havale edilen iş için 'Kobra' kod adlı Serdar Adak'la görüştüğü belirtildi.

Mustafa Uslu'nun yağmalanması için organize biçimde işe başlayan Adak, Vedat Karataş ve Hasan Basri Sarıkaya'ya ulaştığı anlatılan iddianamede, uluslararası suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehdit ve baskı oluşturan şüphelilerin olmayan bir borç ilişkisinden dolayı para tahsil etmeye çalışıldığı kaydedildi. Slvestar Lenenov ve Serdar Adak hakkında yakalama kararı çıkartılırken, dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.