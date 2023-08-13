Gelin alma törenine katılan Uraz Kaygılaroğlu, kurtlarını döktü - Son Dakika
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Gelin alma törenine katılan Uraz Kaygılaroğlu, kurtlarını döktü

Son Güncelleme: 13.08.2023 12:48

Arkadaşının gelin alma törenine katılan Uraz Kaygılaroğlu, kendisini müziğin ritmine kaptırınca sokak ortasında diğer davetlilerle birlikte hem göbek hem de horon tepki.

Dizi ve film projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uraz Kaygılaroğlu, dün bir arkadaşının düğününe katıldı. Düğünden önce gelin alma törenine giden oyuncu, sokak ortasında göbek atarak kurtlarını döktü.

KIZIYLA DANS ETTİ

Kendisini müziğin ritmine kaptıran oyuncu, diğer davetlilerle birlikte karşılıklı oyun havası oynadı. Kaygılaroğlu düğünden de genç çiftin nikah şahitliğini yaptı. Şahitlerin arasından Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal da yer aldı. Düğüne kızı ve eski eşi Melis İşiten'le katılan oyuncu, bir ara kızıyla dans etmeyi de ihmal etmedi. Düğünde eğlenceli anlar yaşayan oyuncu, bir ara da horon tepki.

Uraz Kaygılaroğlu, arkadaşının gelin alma merasiminde göbek attı
Uraz Kaygılaroğlu, arkadaşının gelin alma merasiminde göbek attı
Uraz Kaygılaroğlu, arkadaşının gelin alma merasiminde göbek attı
Uraz Kaygılaroğlu, arkadaşının gelin alma merasiminde göbek attı
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Uraz Kaygılaroğlu, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gelin alma törenine katılan Uraz Kaygılaroğlu, kurtlarını döktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelin alma törenine katılan Uraz Kaygılaroğlu, kurtlarını döktü - Son Dakika
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