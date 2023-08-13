Gelin alma törenine katılan Uraz Kaygılaroğlu, kurtlarını döktü

Dizi ve film projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uraz Kaygılaroğlu, dün bir arkadaşının düğününe katıldı. Düğünden önce gelin alma törenine giden oyuncu, sokak ortasında göbek atarak kurtlarını döktü.

KIZIYLA DANS ETTİ

Kendisini müziğin ritmine kaptıran oyuncu, diğer davetlilerle birlikte karşılıklı oyun havası oynadı. Kaygılaroğlu düğünden de genç çiftin nikah şahitliğini yaptı. Şahitlerin arasından Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal da yer aldı. Düğüne kızı ve eski eşi Melis İşiten'le katılan oyuncu, bir ara kızıyla dans etmeyi de ihmal etmedi. Düğünde eğlenceli anlar yaşayan oyuncu, bir ara da horon tepki.