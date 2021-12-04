Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'nın 5. yaşını kutladı

Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından olan Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu 2014 yılında Melis İşiten ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında boşanan çiftin 5 yıllık evliliklerinden Ada adında bir kızları var. Kızları için sürekli görüşen eski çift Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten bu sefer de kızları Ada'nın 4 yaş doğum günü için bir araya geldiler. Yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile eski eşi Melis İşiten kızları Ada'nın doğum gününü kutladıkları mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından olan Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu 2014 yılında Melis İşiten ile nikah masasına oturmuştu.

2019'un yaz aylarında boşanan çiftin 5 yıllık evliliklerinden Ada adında bir kızları var.

Kızları için sürekli görüşen eski çift Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten bu sefer de kızları Ada'nın 5 yaş doğum günü için bir araya geldiler.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

30 Haziran 1987 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen Uraz Kaygılaroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur.

Show TV'de yayınlanan ''Pis Yedili'' adlı gençlik dizisinde rol alanUraz Kaygılaroğlu, Fox Tv'de yayınlanan ''Harem'' adlı dizide yer almıştır.

TRT 1'de yayınlanan ''Eski Hikâye'' dizisinde Ömer rolünü canlandıran Kaygılaroğlu, aynı zamanda ''Tam Zamanı'' adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır.

Kanal D'de yayınlanan ''Takip'' adlı bilgi yarışmasını sunuculuğunu üstlenen oyuncu, TRT 1'de yayınlanan ''Yedi Güzel Adam'' dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

"Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolüne hayat veren Kaygılaroğlu, aynı zamanda TRT1'de yayınlanan ''Kuyruk'' adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan ''Klavye Delikanlıları'' dizisinde Volki rolünü canlandırmış ünlü oyuncu, son olarak ''Sefirin Kızı'' dizisinde yer almıştır.