Usta oyuncu Rana Cabbar'ın ölümü sonrası Aşk-ı Memnu ekibinden peş peşe paylaşımlar - Son Dakika
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Usta oyuncu Rana Cabbar'ın ölümü sonrası Aşk-ı Memnu ekibinden peş peşe paylaşımlar

21.04.2023 11:45

Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Usta aktörün ölümü başta Aşk-ı Memnu ekibi olmak üzere sanat dünyasında geniş yankı bulurken, başsağlığı mesajları peş peşe geldi.

Aşkı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Süleyman efendi' rolü ile hafızalara kazınan usta oyuncu Rana Cabbar uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.Usta oyuncudan dün acı haber geldi.

VEFAT HABERİNİ MENAJERLİK AJANSI DUYURDU

Geçtiğimiz günlerde Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılan oyuncunun vefat haberini Sökmen Menajerlik duyurdu: Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz"

Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi

AŞK-I MEMNU EKİBİ YASTA

Usta oyuncunun ölüm haberini alan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar Rana Cabbar'a veda ettiler. Başta Aşk-ı Memnu ekibi olmak üzere müzik ve sinema dünyasından taziye mesajları geldi.

İşte Rana Cabbar'a veda paylaşımları;

Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi
Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi
Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi
Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi
Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi
Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi
Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi
Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi
Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi


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Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi Taksim Meydanında 6 Katlı Otelde Yangın Çıktı Taksim Meydanında 6 Katlı Otelde Yangın Çıktı

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Son Dakika Magazin Usta oyuncu Rana Cabbar'ın ölümü sonrası Aşk-ı Memnu ekibinden peş peşe paylaşımlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usta oyuncu Rana Cabbar'ın ölümü sonrası Aşk-ı Memnu ekibinden peş peşe paylaşımlar - Son Dakika
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