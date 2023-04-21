Usta oyuncu Rana Cabbar'ın ölümü sonrası Aşk-ı Memnu ekibinden peş peşe paylaşımlar

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Aşkı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Süleyman efendi' rolü ile hafızalara kazınan usta oyuncu Rana Cabbar uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.Usta oyuncudan dün acı haber geldi.

VEFAT HABERİNİ MENAJERLİK AJANSI DUYURDU

Geçtiğimiz günlerde Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılan oyuncunun vefat haberini Sökmen Menajerlik duyurdu: Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz"

AŞK-I MEMNU EKİBİ YASTA

Usta oyuncunun ölüm haberini alan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar Rana Cabbar'a veda ettiler. Başta Aşk-ı Memnu ekibi olmak üzere müzik ve sinema dünyasından taziye mesajları geldi.

İşte Rana Cabbar'a veda paylaşımları;



