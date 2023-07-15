Usta oyuncu Tanju Tuncel, hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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Usta oyuncu Tanju Tuncel, hayata gözlerini yumdu

15.07.2023 13:29

Geniş Aile, Dadı, Eyvah Eyvah gibi çok sayıda projede rol alan başarılı oyuncu Tanju Tuncel, 83 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Geniş Aile, Dadı, Eyvah Eyvah gibi çok sayıda projede rol alan başarılı oyuncu Tanju Tuncel yaşamını yitirdi. 83 yaşında hayata veda eden usta oyuncunun ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

"YAŞADIĞINIZ HER NEFESİN KIYMETİNİ BİLİN"

Huzurevinde yaşayan usta tiyatrocu geçtiğimiz haftalarda çektirdiği bir videoda "Burada çok mutluyum ama ne olursa olsun hepinizi arıyorum. Arada arkadaşlar geldiği zaman hepinizle irtibat kurmuş gibi oluyorum. Hepinizi çok seviyorum çocuklar. Yaşadığınız her nefesin kıymetini bilin" demişti.

TANJU TUNCEL KİMDİR?

1940 yılında Adana'da dünyaya gelen Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu. Meslektaşı Necdet Yakın'la kısa süreli bir evlilik yaşadı. 'Şaşıfelek Çıkmazı', 'Geniş Aile', 'Ruhsar', 'Sıdıka' gibi dizilerde; 'Duruşma', 'Eyvah Eyvah' ve 'Beyaz Melek 2 gibi filmlerde rol aldı.

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