Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'dan tartışma yaratacak sözler: Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi - Son Dakika
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Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'dan tartışma yaratacak sözler: Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi

13.09.2022 17:36
Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'dan tartışma yaratacak sözler: Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi

Ünlü sanatçı Ali Rıza Binboğa, önceki akşam oğlu ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Binboğa, "Şu sıralar müzik camiasında büyük bir kolaycılık var. Duyguyla yürekten gelen ve düşünülerek yapılan eserler yok. Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi" diyerek eleştiri yaptı.

Beşiktaş- Başakşehir maçını izlemeye gitmeden önce Nişantaşı'nda görüntülenen usta sanatçı Ali Rıza Binboğa, "Müziği bırakmam mümkün değil. Eserlerim dijital ortamda yayınlanıyor, hepsi de ilgi görüyor" ifadelerini kullandı. 1975'te Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye ön elemelerine katılarak profesyonel müzik yaşamına başlayan Binboğa, müzik camiasının üretim açısından kısır bir dönemden geçtiğini söyledi.

"SABUN KÖPÜĞÜ GİBİ"

Binboğa, "Şu sıralar müzik camiasında büyük bir kolaycılık var, siz internete girdiğiniz zaman binlerce melodi görüyorsunuz, onlardan bir ikisinin ölçüsünü alınca eser üretiyorsunuz, bu da yalan oluyor. Duyguyla yürekten gelen ve düşünülerek yapılan eserler yok. Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi..." diyerek eleştiride bulundu.

ALİ RIZA BİNBOĞA KİMDİR?

Ali Rıza Binboğa, 26 Şubat 1950 yılında Kayseri'de doğmuştur. İlkokul eğitimini Ördekli'nin Sarız köyünde tamamladıktan sonra orta eğitimine parasız yatılı olarak Mimar Sinan Öğretmen Okulu'nda devam etti. Üçüncü sınıftan sonra Ankara Öğretmen Okulu Müzik Semineri'ne devam etti. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu hazırlık sınıfını okudu. Yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nde 1973'te Yüksek Elektronik Mühendisi olarak tamamladı.

1975'te Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye ön elemelerine katılarak profesyonel müzik yaşamına başlamış, aynı yarışmada 'Yarınlar Bizim' şarkısı ile halk oylamasının birincisi olmuş ancak elenmiştir. 1987 yılında Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ne (MESAM) üye oldu. Bugüne kadar on albüm, altı 45'lik plak çıkardı. 1999 yılından beri MESAM Yönetim Kurulu Üyesi olan sanatçı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'dan tartışma yaratacak sözler: Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi
Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'dan tartışma yaratacak sözler: Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi
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Kaynak: Snob Magazin

Ali Rıza Binboğa, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'dan tartışma yaratacak sözler: Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi - Son Dakika

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