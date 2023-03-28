Kadınları zorla ofisine çağırdığı konuşulan Selami Şahin cephesinden açıklama: Hayranlarıyla diyaloğu yanlış servis edildi - Son Dakika
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Kadınları zorla ofisine çağırdığı konuşulan Selami Şahin cephesinden açıklama: Hayranlarıyla diyaloğu yanlış servis edildi

28.03.2023 15:22

Şarkıcı Selami Şahin'in yoldan çevirdiği kadınları elinden tutarak ofise davet ettiği öne sürülen görüntüler, gündem oldu. Hakkında çıkan haberlerin ardından, Şahin'in şirketinden yapılan basın açıklamasında iddia kesin bir dille yalanlanırken, "Hayranları ile tokalaşması ve bu görüntülerin medyaya kendisini yıpratacak şekilde servis edildi. Kendisinin hayranlarıyla yarattığı sıcak ve samimi diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Türk müziğinin güçlü seslerinden 74 yaşındaki Selami Şahin'in Etiler'deki bir alışveriş merkezinin önünde bekleyen yanından geçen kadınları rahatsız ettiği hatta elinden tutarak ofisine davet ettiği ileri sürüldü. Görüntüsü gündeme bomba gibi düşen Şahin'in cephesinden ilk açıklama geldi.

"SEVENLERİYLE SAMİMİ BİR YAŞAM SÜRÜYOR"

38 yıllık evli 3 çocuk babası Selami Şahin'in yoldan çevirdiği kadınlarla konuşmaya başladığı daha sonra ellerini tutarak orada bulunan ofisine davet ettiği ileri sürüldü. Şahin'in o anları da bir kadın vatandaş tarafından kayda alındı. Selami Şahin'in şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Selami Şahin hakkında basına ve kamuoyuna yansıyan haberler ile ilgili derinden üzüldüğümüzü bildirmek isteriz. Selami Şahin, bu ülke müziğinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Yarım asrı aşan sanat hayatı boyunca şarkılarını halkın ortak duygu ve düşüncelerine göre bestelemiş ve sevenleri ile samimi bir yaşam sürdürmeyi tercih etmiştir.

"HAYRANLARIYLA SAMİMİ DİYALOGLAR YANLIŞ YORUMLANDI"

Hayranları ile tokalaşması ve bu görüntülerin medyaya kendisini yıpratacak şekilde servis edilmesi üzerine tarafımızca bir açıklama zorunluluğu doğmuştur. Selami Şahin, yıllardır bahsi geçen bölgede iş ve sosyal yaşamını sürdürmektedir. Kendisinin hayranlarıyla yarattığı sıcak ve samimi diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir. Bu konuda yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kadınları zorla ofisine davet ettiği söylenen Selami Şahin'in cephesinden açıklama: Hayranlarıyla diyaloğu yanlış servis edildi
Kadınları zorla ofisine davet ettiği söylenen Selami Şahin'in cephesinden açıklama: Hayranlarıyla diyaloğu yanlış servis edildi
Kadınları zorla ofisine davet ettiği söylenen Selami Şahin'in cephesinden açıklama: Hayranlarıyla diyaloğu yanlış servis edildi
YORUMLAR (3)
  • Mehmet Aydın: Selami bey aman dikkat Malum beyan esastır Ardından şantajlar Kapıdan içeri sokma kimseyi Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Rabbim yüzüne veriyor insanın ne olduğunu Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • ahmet kurt: benim iş yerim orda ve neredeyse hergün bu şahsı görüyorum . Kesinlikle farklı ve yanlış servis edilmedi . Gözümle bizzat nicelerine şahit oldum .. Cevap Yaz 56 4 Yayından Kaldır
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Selami Şahin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadınları zorla ofisine çağırdığı konuşulan Selami Şahin cephesinden açıklama: Hayranlarıyla diyaloğu yanlış servis edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadınları zorla ofisine çağırdığı konuşulan Selami Şahin cephesinden açıklama: Hayranlarıyla diyaloğu yanlış servis edildi - Son Dakika
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