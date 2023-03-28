Kadınları zorla ofisine çağırdığı konuşulan Selami Şahin cephesinden açıklama: Hayranlarıyla diyaloğu yanlış servis edildi

Türk müziğinin güçlü seslerinden 74 yaşındaki Selami Şahin'in Etiler'deki bir alışveriş merkezinin önünde bekleyen yanından geçen kadınları rahatsız ettiği hatta elinden tutarak ofisine davet ettiği ileri sürüldü. Görüntüsü gündeme bomba gibi düşen Şahin'in cephesinden ilk açıklama geldi.

"SEVENLERİYLE SAMİMİ BİR YAŞAM SÜRÜYOR"

38 yıllık evli 3 çocuk babası Selami Şahin'in yoldan çevirdiği kadınlarla konuşmaya başladığı daha sonra ellerini tutarak orada bulunan ofisine davet ettiği ileri sürüldü. Şahin'in o anları da bir kadın vatandaş tarafından kayda alındı. Selami Şahin'in şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Selami Şahin hakkında basına ve kamuoyuna yansıyan haberler ile ilgili derinden üzüldüğümüzü bildirmek isteriz. Selami Şahin, bu ülke müziğinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Yarım asrı aşan sanat hayatı boyunca şarkılarını halkın ortak duygu ve düşüncelerine göre bestelemiş ve sevenleri ile samimi bir yaşam sürdürmeyi tercih etmiştir.

"HAYRANLARIYLA SAMİMİ DİYALOGLAR YANLIŞ YORUMLANDI"

Hayranları ile tokalaşması ve bu görüntülerin medyaya kendisini yıpratacak şekilde servis edilmesi üzerine tarafımızca bir açıklama zorunluluğu doğmuştur. Selami Şahin, yıllardır bahsi geçen bölgede iş ve sosyal yaşamını sürdürmektedir. Kendisinin hayranlarıyla yarattığı sıcak ve samimi diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir. Bu konuda yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.