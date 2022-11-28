Yılmaz Morgül canlı yayında Hande Erçel'e aşkını haykırdı: Evlenmek isterdim - Son Dakika
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Yılmaz Morgül canlı yayında Hande Erçel'e aşkını haykırdı: Evlenmek isterdim

28.11.2022 13:07
Yılmaz Morgül canlı yayında Hande Erçel'e aşkını haykırdı: Evlenmek isterdim

Usta sanatçı Yılmaz Morgül, bugün katıldığı canlı yayında kendisinden 29 yaş küçük Hande Erçel'e adeta aşkını haykırdı. Erçel'i çok sevdiğin ve onu kimseyle kıyaslayamadığını söyleyen Morgül, "1997 yılında dünyada olsaydı onunla kesin evlenmek isterdim" dedi.

Güçlü sesi ve renkli kişiliğiyle adından sıkça söz ettiren Yılmaz Morgül, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Magazin haberiyle ilgili yorum yapan Morgül, konu Hande Erçel'e gelince adeta canlı yayında kendinden geçti.

"HANDE ERÇEL'LE EVLENMEK İSTERDİM"

Hande Erçel'e karşı özel bir ilgisinin olduğundan bahseden Yılmaz Morgül, "1997 yılında şöhret olduğumda Hande Erçel dünyada olsaydı onunla kesin evlenmek isterdim. Bana 'evet' desin ya da demesin... Ben onu evlenilecek kız olarak görüyorum. Bir aile kızı olarak görüyorum. Güzellik ve yetenek olarak onunla karşılaştırılanları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Dünyada en tatlı reçel, Hande Erçel. Hande Erçel'i çok seviyorum, onu sevenleri de çok seviyorum" dedi.

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Yılmaz Morgül, Hande Erçel, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yılmaz Morgül canlı yayında Hande Erçel'e aşkını haykırdı: Evlenmek isterdim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılmaz Morgül canlı yayında Hande Erçel'e aşkını haykırdı: Evlenmek isterdim - Son Dakika
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