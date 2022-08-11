Ajda Pekkan'dan Sevindiren Haber! - Son Dakika
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Ajda Pekkan'dan Sevindiren Haber!

11.08.2022 23:02
Ajda Pekkan'dan Sevindiren Haber!

Usta söz yazarı Mehmet Yüzüak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Süperstar Ajda Pekkan'la ilgili sevindiren haberi duyurdu.

Söz yazarı Mehmet Yüzüak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi verdi. Yüzüak, Süperstar Ajda Pekkan'ın Covid-19'u atlattığını şu sözlerle duyurdu; "İyileşmen beni son derece mutlu etti... Sana yazılan tüm yorumları okudum. Hastalığın sürecinde anladım ki; insanlar seni Allah'a havale etmemişler. Allah'a emanet etmişler. Sen benim canımsın Süperstar'ımsın, arkadaşımsın .... Kazdagları'nda bir yuvan var... Unutma, kan bağı önemli değil can bağı önemli."

Süperstar Ajda Pekkan geçen yıl Kazdağları'nda 'Kemancı' şarkısıyla ünlenen Mehmet Yüzüak'ı yazlığında ziyaret etmiş, Yüzüak'ta iade-i ziyarette bulunarak sanatçı ile evinde görüşmüştü.

Ajda Pekkan, 13 Ağustos Cumartesi akşamı Bodrum Yalıkavak'ta Günay Restaurant'ta vereceği konserle hayranlarıyla buluşacak.

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Kaynak: Snob Magazin

Koronavirüs, Ajda Pekkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ajda Pekkan'dan Sevindiren Haber! - Son Dakika

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