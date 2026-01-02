Usta spiker Gülgûn Feyman da topa girdi: Bunlar benim meslektaşım değil - Son Dakika
Usta spiker Gülgûn Feyman da topa girdi: Bunlar benim meslektaşım değil

Usta spiker Gülgûn Feyman da topa girdi: Bunlar benim meslektaşım değil
02.01.2026 16:25  Güncelleme: 17:30
Usta spiker Gülgûn Feyman da topa girdi: Bunlar benim meslektaşım değil
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü spikerlerin gözaltına alınması ve ortaya atılan ilişki iddiaları sonrası yapılan eleştirilere bir yenisi daha eklendi. Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan usta haber spikeri Gülgûn Feyman, ''Stüdyolar podyuma dönmüş durumda. Spikerlik çok ciddi eğitimler silsilesi ile kazanılan bir ehliyet. Bu arkadaşlarımız meslektaşım değil, böyle bir şeyi kabul etmiyorum'' ifadelerini kullandı.

Türk basınının deneyimli haber spikerlerinden Gülgûn Feyman, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk oldu.

"HERKES AYAKTA, BİR GÖSTERİDİR GİDİYOR"

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Feyman, son zamanlarda eleştirilerin odağındaki haber spikerlerine ilişkin sorulara da yanıt verdi. Stüdyoların podyuma dönüştüğünü belirten usta spiker, "Biz haberciliği, olayı olduğu gibi aktaracaksın diye bildik. Şimdi haber izleyebiliyor musunuz? Şova dönüşmüş... Haber, olanı yorumsuz bir şekilde izleyiciyle buluşturmaktır. Stüdyolar podyuma dönmüş. Herkes ayakta, bir gösteridir gidiyor. Ben haber sunucusunun pantolonunu, bacağını, topuklu ayakkabısını, daracık eteğini görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİN BAŞINI BULUP 'NE YAPTIN" DEMEK LAZIM"

Sektörde ilişkiler üzerinden kariyer basamaklarını tırmananlara yönelik isim vermeden eleştirilerde bulunan Gülgûn Feyman, "Mesleğini şahsi çıkarların için kullandığın anda yok hükmündesin. Röportaja gelen bir firma 'Sizin arabanızın koltuklarını yenileyelim' teklifinde bulunmuş, 'Bunu hiç duymuş olmayayım' demiştim. Burada, ekranda yüzünü gösteren başka işlerin maşası olmuş. Bu işler yöneticilere kadar gitmeli. Tek başına o kız değil, kişilerin üzerinden bakamam. Büyük fotoğrafa bakmak istiyorum. Yaşanan sürecin başını bulup 'Ne yaptın?' demek lazım" ifadelerini kullandı.

"BEN KURUM İÇİ SINAVLA GEÇTİM TRT HABER MERKEZİNE"

Feyman, dekolteli kıyafetleriyle gündeme gelen spikerleri ise şu sözlerle eleştirdi: "Bunlar spiker değil. Spikerlik çok ciddi eğitimler silsilesi ile kazanılan bir ehliyet. Duvara vurmayacaksın arabayı. Bizler 8 bin kişi arasından sınavla seçilmişiz. Bir yıla yakın süre iç politika, dış politika, uluslararası ilişkiler, ekonomi konularında eğitilmişiz. Artık mikrofonu sana emanet edebilirim noktasına bakmak için de yeniden sınava alınmışız ve torpilsiz 5 kişi çıkmışız. Çünkü seni büyük jürinin, halkın karşısına çıkaracaklar. Acımasız bir seyirci vardı. Çünkü yarış yoktu, TRT 1 ve TRT 2 vardı. Radyoda piştik, sonra televizyona çıkmak için ısındırıldık. Kurum içi sınavla geçtim ben TRT haber merkezine. Öyle langırt diye oturtmuyorlar adamı kameranın önüne.

"BU KİŞİLER SUNUCU, SPİKERLİK ARTIK BİTTİ"

Spiker her konuda, hayatın her alanında röportaj yapabilecek, metin yazabilecek, montajını yapabilecek. Bu arkadaşlarımız meslektaşım değil, böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Mevcut ekranlarda okuyan o ekran yüzlerinin "spiker" diye seslendirilmesini de asla onaylamıyorum. Bu kişiler sunucudur, spikerlik arttık bitti."

Magazin

Son Dakika Magazin Usta spiker Gülgûn Feyman da topa girdi: Bunlar benim meslektaşım değil - Son Dakika

SON DAKİKA: Usta spiker Gülgûn Feyman da topa girdi: Bunlar benim meslektaşım değil - Son Dakika
