Efsane oyuncu Robert Redford, 89 yaşında hayatını kaybetti

ABD sinemasının yaşayan en büyük isimlerinden oyuncu ve Oscar ödüllü yönetmen Robert Redford, 89 yaşında hayatını kaybetti. Redford'un ölüm nedeni ise açıklanmadı.

"SEVDİKLERİYLE ÇEVRİLİ OLDUĞU YERDE HAYATA VEDA ETTİ"

Redford'un halkla ilişkiler sorumlusu Cindi Berger, ABD basınına yaptığı açıklamada, "Robert Redford, 16 Eylül 2025'te Utah dağlarındaki Sundance'teki evinde, çok sevdiği ve sevdikleriyle çevrili olduğu yerde hayata veda etti. Çok özlenecek" dedi.

ROBERT REDFORD KİMDİR?

Kariyerine 1960'lı yıllarda başlayan Redford, "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (Sonsuz Ölüm), "The Sting" (Belalılar), "All the President's Men" (Başkanın Bütün Adamları) ve "Out of Africa" (Benim Afrikam) gibi ikonik filmlerle sinema tarihine damgasını vurdu.

Usta oyuncu son olarak "Avengers: Endgame" filminde Sekreter Alexander Pierce karakteriyle sevenlerinin karşısına çıktı.

"Ordinary People" (Sıradan İnsanlar) filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanan Redford, bu başarısıyla kamera arkasındaki yeteneğini de gözler önüne serdi.

Usta ismin 1981'de kurduğu Sundance Film Festivali ise bağımsız sinemanın en prestijli etkinliklerinden biri haline geldi.